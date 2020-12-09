Te presentamos al verdadero esposo de Ellen Pompeo, ‘Meredith Grey’, en la serie ‘Grey’s Anatomy’. (FOTOS)

Grey's Anatomy es una de las series de televisión de Estados Unidos más populares de la actualidad, especialmente ahora que se estrenó su temporada 17, misma que apunta a ser todo un éxito por el regreso de varios personajes que se quedaron en el corazón de los fans.

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Además, a la trama de Grey's Anatomy se suma el tema del Covid-19, que en este momento tiene en alerta a todos los países del mundo.

En el estreno de los dos primeros capítulos, mismos que llegaron a la pantalla el pasado 12 de noviembre, se vio al doctor Derek Shepherd, esposo de Meredith Grey (Ellen Pompeo), regresar en el sueño de su amada, quien se encuentra en el hospital muy grave a causa de esta enfermedad.

La historia fue creada por Shonda Rhimes y no solo decidió regresar a Patrick Dempsey sino que también optó por otro personaje muy querido, George O'Malley, que es interpretado por T. R. Knight.

A pesar de todos los regresos a la serie, es claro que Ellen Pompeo ha sido el principal rostro de esta historia que comenzó en 2005, aunque para sorpresa de los fanáticos, en este 2020 ha circulado el rumor sobre el posible fin de la serie.

Por lo que las especulaciones no se han hecho esperar, pues varios apuntan que la actriz puede sufrir una muerte y Grey's Anatomy posiblemente puede continuar, mientras que otros piensan que se salvará y simplemente concluirá ahí la tan exitosa entrega.

El matrimonio de Ellen Pompeo

Para la actriz no todo es Grey's Anatomy, pues después de 17 temporadas que ha tenido que grabar, su vida privada se ha vuelto una de las más interesantes entre los famosos.

Por ello, se dio a conocer que Ellen contrajo matrimonio con Chris Ivery en el año 2007, fruto de este amor nació una gran familia con tres hijos: Stella Luna Pompeo Ivery, Sienna May Pompeo Ivery y Eli Christopher Pompeo Ivery.

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