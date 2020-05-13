James McAvoy dará voz a Morpheus en la versión audiolibro de ‘Sandman’; el clásico cómic de DC Vertigo.

James McAvoy será la estrella principal en la nueva adaptación del cómic Sandman a audiolibro; una historieta de DC Vertigo y obra original de Neil Gaiman. Su voz será la que se encargue de darle vida a Morfeo, el protagonista de la historia.

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Sin embargo, también se contará con la participación de las voces de otros grandes actores como: Riz Ahmed, Justin Vivian Bond, Arthur Darvill, Kat Dennings, Taron Egerton, William Hope, Josie Lawrence, Miriam Margolyes, Samantha Morton, Bebe Neuwirth, Andy Serkis, Michael Sheen, entre otros.

El audible será adaptado a los tres primeros volúmenes de la novela, los cuales corresponden a: Preludes & Nocturnes, The Doll’s House y Dream Country. Gaiman no solamente será el productor ejecutivo del proyecto al lado de Dirk Magg, sino que también será su voz la que se encargue de narrar cada momento de la historia.

El estreno se espera que sea el próximo 15 de julio y no solamente será lanzado en inglés, sino también contará con las versiones en francés, alemán, italiano, castellano y español latinoamericano. Por otro lado, el jefe de redacción de Audible Originals, David Blum, mostró su emoción de trabajar al lado de Neil y DC.

Un elenco verdaderamente excepcional de artistas dará vida a este fenómeno cultural. Nos sentimos honrados de trabajar junto a Neil Gaiman y DC para crear una adaptación verdaderamente inmersiva que sabemos que a los fans y oyentes les encantará. Gaiman y Maggs se encargarán de dirigir, producir y narrar la adaptación

Los audiolibros han comenzado a ser una de las opciones más viables para grandes empresas, pues esto hace que los fans tengan experiencias interactivas. Hace pocos días Marvel y la compañía del ratón, anunciaron la versión en este formato de Doctora Aphra de Star Wars.

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No existe duda que Sandman ha sido uno de los comics más influyentes de los últimos tiempos. ¿Qué te parece esta nueva adaptación?