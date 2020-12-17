TOP 5: Descubre los capítulos más divertidos, emotivos y navideños de ‘Los Simpson’. (VIDEOS)

'Los Simpson' han estado presentes en diferentes épocas del año, pues nos han regalado terroríficos momentos en Halloween, románticos encuentros en el Día de San Valentín y hasta icónicas aventuras para celebrar el Día de Acción de Gracias.

Durante la temporada navideña, la querida familia animada también hace su aparición para llevarte lo mejor del entretenimiento con sus locuras y extrovertida personalidad. Estos son los mejores capítulos para hacerle frente a la Navidad y a las festividades:



‘El Bebé De Mamá’

Fue en la séptima temporada de la serie estadounidense, cuando fuimos testigos de uno de los episodios navideños más divertidos. Y es que, ‘El Bebé De Mamá’, se centra en el extrovertido ‘Bart’, quien roba un videojuego que pensaba no le regalarían en Navidad.

‘Marge’ descubre a su hijo robando dicho videojuego y comienza a tratarlo como un adulto para que aprenda su lección. El niño intenta arreglar las cosas con su madre durante todo el capítulo y al final recibe un equipo para jugar golf.

Los simpson - El bebe de mamá - 4/5

‘Milagro En La Avenida Siempreviva’

En la temporada 9, ‘Bart’ vuelve a hacer de las suyas cuando intenta ser el primero de la familia en abrir los regalos de Navidad. Las cosas se salen de control, pues el menor quema el árbol navideño y todos los obsequios en un inesperado accidente.

‘Bart’ miente a sus seres queridos confesando que los regalos fueron robados, acto que provoca la solidaridad de los ciudadanos de 'Springfield' y organizan un donativo para ayudar a la familia 'Simpson'.

El niño confiesa la verdad, pues había enterrado los regalos quemados en su jardín. Los ciudadanos se enojan y retiran su donativo; sin embargo, la familia 'Simpson' se da cuenta que no necesita de obsequios para ser feliz.

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LOS SIMPSON EN ESPAÑOL- Milagro en la avenida Siempreviva 1/2

‘El Gran Embaucador’

Este es uno de los capítulos más emotivos y aventureros de la serie, pues los estudiantes de la primaria de ‘Springfield’ se unen para salvar la Navidad.

Después de que la escuela se va a la bancarrota, un empresario compra las instalaciones y aprovecha para vender un muñeco llamado ‘Fonzo’. Los alumnos se dan cuenta que el juguete está programado para matar a su competencia; sin embargo, varios estudiantes se unen para salvar a su primaria y a la temporada navideña.

Los Simpson-Un gran embaucador (5/5)

Skinner Cubierto Por La Nieve

La víspera de Navidad provoca que las casas y establecimientos se inunden de nieve; sin embargo, los niños son obligados a asistir a la escuela por órdenes del profesor ‘Skinner’.

El alumnado se revela e intenta escapar de la escuela con ‘Bart’ al mando de la situación. En un momento donde creían que se quedarían encerrados para siempre, aparece ‘Homero’ para salvar a los niños, pues por accidente derrite las paredes de las instalaciones.

Especial De Navidad De Los Simpson

El primer episodio de la temporada 1 es un divertido especial navideño que cuenta las aventuras de la familia amarilla en plenas fiestas decembrinas.

‘Homero’, ‘Marge’ y los niños atraviesan por problemas de dinero, por lo que hacen hasta lo imposible para generar ingresos durante la temporada navideña. La familia se disfraza de Santa Claus, van a bazares y realizan otras graciosas actividades.

En este capítulo se puede ver la primera aparición de personajes como ‘Patty’, ‘Selma’ y ‘Flanders’. Cabe mencionar que este especial, no estaba planeado para convertirse en el primer capítulo de la serie, pero un retraso de la producción provocó un episodio repleto de nieve, luces y diversión.

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