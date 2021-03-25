¡Misterio resuelto! Matt Groening revela si Apu esta vivo o muerto.

Hace unos días, la serie de “Los Simpson” comenzó a hacer ruido en redes sociales y no precisamente por una nueva temporada, sino por un polémica que involucra al mismísimo Apu Nahasapeemapetilon.

Todo comenzó cuando el comediante indoestadounidense Hari Kondabolu presentó el documental “El problema con Apu”, donde habla sobre dicho personaje y la forma en la que es visto como un estereotipo negativo de las personas de ascendencia india en Estados Unidos.

A esto se le sumaron los reclamos de que el personaje no era interpretado por un actor de color, sino por uno caucásico llamado Hank Hazaria, quien después renunció a hacer la voz.

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La cosa escaló a tal punto, que el hecho de que Apu no apareciera en recientes temporadas de la serie hizo pensar a muchos que, sin que la gente se diera cuenta, habían matado a uno de los personajes más queridos sin decir “agua va”, lo que generó gran descontento entre los fans de la familia amarilla.

Sin embargo, fue el mismo creador de “Los Simpson” quien salió a aclarar la situación y confirmó que Apu no esta muerto, repetimos, ¡Apu no esta muerto!, y que además hay grandes planes para el futuro de este personaje.

En entrevista para el USA Today, Matt Groening habló sobre todo lo relacionado con el show, y al salir a relucir la polémica del documental dijo: “Creo que las historias de Apu son fantásticas y él es uno de los personajes más matizados dentro de una caricatura bidimensional. Estoy orgulloso de Apu. No estoy intentando causar más críticas, aunque no importa lo que diga, las recibiré. Tenemos grandes planes para Apu, pero tenemos que ver si logramos que esas historias sucedan. Estamos trabajando en algo ambicioso. Es todo lo que puedo decir”.

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Y es que siendo razonables, a lo largo de las más de 30 temporadas de la serie, en efecto, se ha visto que muchos personajes dicen adiós, pero por motivos menos controversiales, pues han tenido que desaparecer debido a que el actor o actriz de voz perdió la vida, tal como paso con la maestra Krabappel y Troy McClure.

Después de aclarado el asunto solo queda esperar el ahora esperado regreso de Apu Nahasapeemapetilon, dueño de Kwik-E-Mart. ¿Qué tendrá preparado?