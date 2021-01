La terrible predicción que tiene la famosa serie ‘Los Simpson’ para este próximo 20 de enero.

Los Simpson es una serie que se ha mantenido por varios años como una de las más populares en el mundo, y es que además de ofrecer entretenimiento, ha hecho importantes predicciones para la vida real.

Y, aunque muchos seguidores piensan que solo se tratan de algunas casualidades, la serie que va por su 32ª temporada también cuenta con fanáticos amantes de las conspiraciones y de lo que se aproxima de acuerdo a la visión de la familia amarilla.

Hay que recordar que, en la 31ª edición de su tan tradicional capítulo de Noche de Brujas, conocido como Treehouse of horror,Los Simpson predijeron el fin del mundo, mismo que llegaría este 20 de enero.

Sucedió en el capítulo 4 de la temporada mencionada, se emitió el 1° de noviembre, fue dirigido por Steven Dean Moore y estuvo dividido en cuatro segmentos: Elecciones de 2020, Toy Gory una parodia de la franquicia Toy Story, Into the Homerverse una parodia de Spider-Man: Into the Spider-Verse y Be Nine, Rewind una parodia de Russian Doll.

El primero llamó a los votantes a las urnas. En la historia, Marge alerta a Homero sobre la urgencia de ir a votar a su próximo presidente. Luego de un corte se ve cómo Lisa le reprocha a su padre haber olvidado todo lo vivido durante los cuatro años que duró la presidencia de Trump. Lo curioso es que Homero solo va a votar en sueños, pero no en la vida real.

Cuando se da cuenta, se encuentra sobre el techo de su casa portando una armadura hecha de ollas y coladores. Luego, aparece un robot que patea a Juan Topo, quien dice: Esto me pasa por votar a Kanye West.

Cuando llega el nuevo presidente, en enero de 2021, el mundo está completamente devastado. Los edificios han sido destruidos y los robots han tomado las calles con el único objetivo de acabar con la raza humana.

El corte lleva a un mundo destruido y la fecha es el 20 de enero, el día en el que Joe Biden jurará como presidente de Estados Unidos.