Grey’s Anatomy: Estos son los lugares donde realmente se filma la exitosa serie de drama médico.

Grey’s Anatomy es sin duda una de las series de drama médico que más éxito ha tenido en los últimos tiempos, logrando apoderarse de televidentes de gran parte del mundo.

Su manera en que presenta las adversidades y situaciones que viven los profesionales médicos en el Grey Sloan Memorial Hospital, anteriormente el Seattle Grace Hospital, ha hecho que la audiencia conecte con las historias de sus protagonistas.

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Aunque la mayoría de la trama se vive dentro de un centro médico, lo cierto es que han sido varios los lugares que han servido como escenario para dar vida a la serie.

Aquí te contamos algunos de los lugares donde se filma Grey’s Anatomy:

Aunque en teoría la historia se vive en Seattle, la verdad es que no se filma en ese estado, ya que, como ocurre en muchos casos, Grey’s Anatomy se graba en California, donde se encuentra el Prospect Studios en Los Feliz, cerca de Hollywood.

Para dar la idea de que los médicos viven sus peripecias en Seattle, los encargados de la producción hicieron algunas tomas en ese estado y con la magia de la edición han dado ese efecto.

En el estudio de California, actualmente se cuenta con hasta seis escenarios para filmar Grey’s Anatomy, con los que se cubre desde el área de recepción, las salas de operaciones, hasta los pasillos donde se lleva a cabo la mayoría de la acción de la popular serie.

Otro punto donde se han grabado escenas para el drama es el Centro de Atención Ambulatoria Sepulveda de la Administración de Veteranos en 1611 Plummer Street en North Hills, California, donde se han recreado escenas del Hospital Grey Sloan Memorial.

Otra ubicación real dentro de California es el Emerald City Bar que se encuentra en 72 N. Fair Oaks Avenue en Pasadena.

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