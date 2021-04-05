Todo listo para el regreso de Sabrina, la bruja adolescente y El Príncipe del Rap

A partir del próximo lunes 12 de abril no te puedes perder por nada del mundo la señal de Azteca 7, pues convertiremos tus tardes en las más divertidas con el estreno de dos clásicos de los 90: "Sabrina, la bruja adolescente" y "El Príncipe del Rap".

Estas dos exitosas series de la década de los 90 se quedaron en el corazón del público y se convirtieron en un referente de la época gracias a sus protagonistas y sus aventuras, es por eso que nos pusimos nostálgicos y las traemos de nuevo para ti.

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"Sabrina, la bruja adolescente" se estrenó en 1996 y fue protagonizada por Melissa Joan Hart como Sabrina Spellman, Caroline Rhea como la tía Hilda Spellman, Miranda Otto como la tía Zelda Spellman y el simpático gato Salem.

Esta comedia muestra la emocionante vida de una joven hechicera que vive en el mundo de los mortales y que trata de tener una vida normal, mientras aprende a controlar sus poderes con la ayuda de los sabios consejos de su gato negro.

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Por su parte, "El Príncipe del Rap" es una serie que protagonizó Will Smith de 1990 a 1996, donde el actor interpreta una versión de sí mismo y su vida tras mudarse a una mansión con sus tíos y primos en Bel-Air.

Esta serie fue todo un éxito y hasta ahora sigue marcando a muchas generaciones, además lanzó a la fama a Smith, quien ahora es una de las máximas estrellas de Hollywood.

Vuelve a vivir momentos divertidos y haz de tus tardes en casa la mejor parte del día con nuestros estrenos a partir del próximo lunes 12 de abril por la pantalla de Azteca 7.