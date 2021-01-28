Series y películas que inspiraron para crear spin-offs tan exitosos como el clásico ‘Los Simpson’.

Así como Los Simpson primero formaran parte de otra serie para después tener la propia que sería todo un fenómeno, hay más spin-offs que dieron origen a proyectos tan o más exitosos que su historia original de donde emergieron.

Cabe recordar que un spin-off puede ser una película o serie, que puede retomar a un personaje, crear una historia paralela o cualquier otro elemento que haya salido en una producción original. A continuación algunos de estos casos.

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'Los Simpson' (1989), spin-off de 'The Tracey Ullman Show'

'Los Simpson' fueron presentados por primera vez en 1987 en el programa 'The Tracey Ullman Show', que consistía en sketches de comedia y número musicales. Los Simpson formaron parte de su segmento de cortos de caricaturas. Cuando el show terminó en 1989, Los Simpson, creado por Matt Groening, consiguieron su propio espacio.

'Cobra Kai' (2018), spin-off de 'Karate Kid'

'Cobra Kai' retoma la historia de Johnny Lawrence, el antagonista en la primera entrega de Karate Kid, después de su derrota contra Daniel Larusso. Es una serie que, ha puesto al karate en uno de los deportes más queridos.

'Bates Motel' (2013), spin-off de 'Psycho'

'Psycho', de Alfred Hitchcock ya cuenta con un nuevo spin-off que cuenta la vida del famoso asesino Norman Bates. Es una precuela de la película de cinco temporadas que relatan los años adolescentes de Norman Bates y de los catalizadores que lo convirtieron en homicida.

'Better Call Saul' (2015), spin-off de 'Breaking Bad'

Después de las 5 exitosas temporadas de 'Breaking Bad', se estrenó 'Better Call Saul', para los que se quedaron con ganas de más del mundo de Walter White. Cuenta el camino de quien se convertiría en el abogado del diablo para defender a criminales.

El segundo spin off de la serie es la película 'El Camino' protagonizada por Aaron Paul, quien reencarna a Jesse en la serie original. La cinta aborda la historia de Jesse, después de su escape en la temporada 5 de Breaking Bad, pero no tuvo la aceptación esperada.

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'Frasier' (1993), spin-off de 'Cheers'

'Frasier' tuvo 11 temporadas que contaban la historia de Frasier Crane, un psiquiatra recién divorciado, que se mudó de nuevo a casa de su padre. En el transcurso el personaje tiene un programa de radio. Fue más exitosa que el producto original.

'Ash vs. Evil Dead' (2015), spin-off de 'Evil Dead'

'Ash vs. Evil Dead' es una serie de comedia de terror, creada por Sam Raimi, director de la saga de cuatro películas de Evil Dead. La serie trata la vida del protagonista de todas las películas Ash Williams y con 3 temporadas, se ha convertido en productos de culto.