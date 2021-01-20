Una clasificación de los personajes de la exitosa serie Grey’s Anatomy según su inteligencia.

Además de ser una drama romántico en el que sus seguidores están al tanto de lo que sucede en los corazones de Meredith y los suyos, la serie Grey’s Anatomy cuenta con elementos médicos sustentados, pero algunos de sus personajes tienen más inteligencia que otros.

Todos los participantes siempre piensan en cómo tratar y cuidar a sus pacientes, por lo que te presentamos un conteo según la inteligencia de cada uno de ellos.

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Los más inteligentes de la serie

Cristina Yang y sus investigaciones

Se trata de la estudiante estrella de Preston Burke. Entre las grandes muestras de su inteligencia están su postulación al premio Harper Avery por su investigación en la creación de corazones de conducto 3D para los pequeños.

Miranda Bailey y la enseñanza a sus discípulos

Esta mujer transmitió sus conocimientos a los médicos al grado que ya casi todos la superaron y eso le reitera el amor a la profesión.

La genialidad de Derek Shepherd en el quirófano

Este médico creó una medicina para evitar la muerte de las células nerviosas del cerebro en pacientes con Alzheimer. Además, ayudó a crear extremidades robóticas manipuladas a través del control mental.

Meredith Grey y sus investigaciones

No solo gano un premio Harper Avery por su procedimiento ALPPS cuando lo usó para operar a la hermana de Owen Hut, también contribuyó a investigaciones para enfermedades hepáticas, entre otras más.

El talento pediátrico de Arizona Robbins

Arizona Robbins fue una cirujana pediátrica que logró sobresalir a pesar de diversas adversidades y siempre anteponiendo su profesión.

Owen Hunt y su experiencia en el ejército

La experiencia en el ejército de este cirujano veterano del ejército, radica en su rapidez de la sala de emergencias y su capacidad inmediata de resolver problemas médicos.

La capacidad de autoaprendizaje de Alex Karev

Este médico ha sido muy autodidacta y tuvo que atravesar un largo camino para llegar al puesto que llegó a base de trabajo y esfuerzo.

Maggie Pierce y su talento joven

Esta mujer se graduó muy joven, ha sido jefa de Cirugía Cardiotorácica en tiempo récord y es una de las mejores cirujanas en su especialidad.

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