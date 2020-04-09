VIDEO: El error en ‘Los Simpson’ que solo los verdaderos fans notaron. El opening esconde un secreto.

Los Simpson han marcado la vida de miles de jóvenes alrededor del mundo. Hasta ahora, se sigue hablando de los icónicos personajes amarillos y sus supuestas predicciones. Sin, embargo, los fans más fieles notaron un error de continuidad en el programa.

Tenemos que remontarnos al 17 de diciembre de 1990 cuando salió el primer episodio de la serie. En el garage, se aprecian algunos objetos como cajas, serruchos, botes y hasta un rastrillo para hojas secas; pero los artículos desaparecen un momento después.

Marge entra a la cochera golpeando a su esposo con el auto y automáticamente los objetos son reemplazados por una caja con etiqueta anaranjada.

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El error duró por más de 20 años, hasta que los productores de la serie lo eliminaron. Sin embargo, los fans más allegados al programa y uno que otro curioso notaron el detalle que hasta la fecha se sigue comentando.

Matt Groening, creador de los personajes amarillos, jamás habló sobre el desliz, y aseguró en una entrevista para Esquire que la serie va dirigida a la gente más curiosa:

Y si pudiera señalar algo sobre ‘Los Simpson’, es que el programa se ha convertido en un foro para diferentes tipos de humor animado. No hay un solo estilo; bromeamos acerca de la animación, hacemos parodias, humor tópico, chistes de situaciones familiares

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