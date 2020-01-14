Un actor de ‘Batman’ tomó pastillas para reducir su miembro, las razones que lo llevaron a hacerlo te sorprenderán.

A mediados del siglo veinte, la cadena ABC grabó y transmitió una de las series más icónicas de Batman.

La capa del murciélago fue tomada por Adam West y el antifaz de Robin lo llevó el actor Burt Ward, quien recientemente confesó algunos secretos de aquel tiempo.

Ward reveló que durante los primeros episodios la producción de la serie le pidió tomar pastillas para reducir el tamaño de su pene, confesión que dejó anonadados a cientos de los fanáticos de aquella serie.

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A lo largo de una entrevista con un medio estadounidense, Burt siguió contando que tenía un miembro muy grande para la televisión de aquellos años, pues el disfraz de El Chico Maravilla era en exceso entallado.

El actor de 74 años admitió que el bulto lo llegó a hacer sentir incómodo; sin embargo, no deseaba tomar las pastillas, pues pensó que lo afectarían en el futuro, cuando quisiera tener hijos: sólo la consumió durante tres días y luego decidió utilizar otras técnicas para evitar futuras confrontaciones.

ABC told ‘Batman’ actor Burt Ward to take pills to shrink penis https://t.co/DOubsu2iNo pic.twitter.com/YwxoEAFf5i — Page Six (@PageSix) January 10, 2020

Por otro lado, Burt Ward también explicó que, a pesar de que le habían prometido que recibiría ganancias por las retransmisiones de Batman, jamás le recibió mayor ingreso y agregó:

Era muy buen estudiante en la University of California, Los Angeles (UCLA). Estudiaba física y la rectora estaba muy enojada cuando lo dejé para hacer de Robin. Estaba en el 3% de los alumnos más destacados de Estados Unidos

Finalmente, el público cuestionó si Adam West sufría del mismo problema; no obstante, Burt, sin pena respondió que a él jamás le recetaron lo mismo, por lo tanto, el no tenía ese inconveniente.

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