Beverly Hills 90210: Muertes, cáncer y más desgracias que han vivido los actores de la famosa serie.

Beverly Hills 90210 sumó hace unos días una desgracia más a la lista de situaciones que ha vivido el elenco de esta famosa serie de los años 90, pues la actriz Shannen Doherty, reveló que el cáncer que padecía había vuelto en un estado más avanzado.

"Es un trago muy amargo en todos los sentidos", contó entre lágrimas en una entrevista para el programa Good Morning America, la actriz que padeció la enfermedad en 2015 y que hace dos años celebró que había podido remitir.

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Luke Perry, otro de los actores de la serie, murió el pasado 4 de marzo de 2019 a los 52 años, a causa de un derrame cerebral. Quien dio vida al chico malo de Beverly Hills 90210, Dylan, también había sido detectado con células precancerosas en el colon, pero pudo librar la enfermedad y fue promotor de la prevención.

Tori Spelling, quien interpretó a Donna Martin, también sufrió problemas de salud, luego de que en abril de 2015 cayera en la parrilla de un restaurante, lo que le provocó quemaduras en la piel por las que tuvo que recibir varios injertos; aunado a una serie de escándalos por sus operaciones estéticas y problemas económicos.

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Jason Priestley, el actor que encarnó a Brandon en la ficción, sufrió de adicciones y alcoholismo que casi terminan con su vida en dos ocasiones, al chocar en 1999 y 2002 por conducir en estado de ebriedad y a casi 300 kilómetros por hora, respectivamente.

Jennie Garth, de 47 años, quien dio vida a Kelly Taylor en la famosa serie, fue diagnosticada en 2002 con un problema cardíaco congénito que no reveló públicamente hasta 2009, cuando aseguró que es un problema común, pero que podría complicarse con el paso del tiempo.

Por último, Brian Austin Green, de 46 años, se vio envuelto en una amarga batalla legal por la custodia del hijo que tuvo con la también actriz Vanessa Marcil, a quien conoció en Beverly Hills 90210. El actor que interpretó a David Silver fue pareja de la actriz Megan Fox, con quien tuvo tres hijos y tras 11 años de relación se separaron en 2015, para después reconciliarse.

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