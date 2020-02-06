VIDEO: Así reaccionó Jennifer Lopez al enterarse que estaría en el show de medio tiempo del Super Bowl LIV.

Jennifer Lopez sigue dando de qué hablar en lnternet, pero ahora fue su prometido, Alex Rodriguez, quien reveló un video que muestra cómo reaccionó la cantante al enterarse que estaría en el show de medio tiempo del Super Bowl LIV.

A través de sus redes sociales, Alex Rodriguez, compartió el emotivo momento que vivió JLo cuando el exbeisbolista le confesó a la también actriz que participaría en uno de los espectáculos más esperados de cada año.

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Rodriguez había revelado hace meses que Jennifer rompió en llanto al enterarse que cumpliría uno de sus más grandes sueños, pero no relató los detalles de cómo se enteró de esta noticia.

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Ahora que el mundo ha visto el espectacular show que ofrecieron la Diva del Bronx y Shakira, es cuando A-Rod mostró un video de cómo se lo dijo y el momento en el que ella no pudo ocultar su emoción.

En el video se puede ver a la pareja disfrutando de una cerveza al cenar con dos amigos, uno de ellos es el que graba, y comentando sobre la llamada, Alex le da la noticia, momento en el que Jennifer Lopez alza las manos y lo abraza.

Alex Rodríguez también insertó en el video partes de los ensayos para poder conseguir la magnífica presentación que se vivió el pasado domingo 2 de febrero.

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