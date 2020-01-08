Joey King sufre accidente en la frente en los Globos de Oro

Los Globos de Oro estuvieron llenos de momentos inolvidables, sin embargo, Joey King y el accidente que sufrió en la frente no evitó que disfrutara de la velada que premia a lo mejor del cine y la televisión.

El momento sucedió en la grabación de los sketch de la gala, cuando Patricia Arquette y Joey King posaron en un elevador despilfarrando dinero. La primera sostenía su estatuilla y sin notarlo le propinó un golpe a la estrella de la miniserie The Act.

“Arquette me golpeó accidentalmente en la cabeza con su Globo de Oro. Lo podré presumir por el resto de mi vida”, explicó King en su cuenta de Twitter donde muestra un pequeño moretón en la frente.

Patricia Arquette accidentally hit me in the head with her Golden Globe. That sentence will give me bragging rights for the rest of my life. @PattyArquette pic.twitter.com/lQDewQpa1C — Joey King (@JoeyKing) January 6, 2020

Por su parte, la respuesta de Arquette ya cuenta con más de 50 mil likes, “¡Lo que sucede en el ascensor se queda en el ascensor! En serio, lo siento cariño”.

