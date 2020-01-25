FOTO: ¡Sorprendente! Kaley Cuoco de The Big Bang Theory se queda a dormir en los aeropuertos.

La actriz Kaley Couco participó en la serie The Big Bang Theory, pero tras finalizar el show se le ha visto dormir en los aeropuertos, algo que ha causado cierta preocupación y asombro a sus fans.

Sin embargo, esto se debe a que la actriz, una vez terminada su iterpretación de Penny en la ya mencionada serie, se encuentra en otra filmación. Ahora, Couco fue elegida para dar vida al personaje de Cassandra Bowden en The Flight Attendant, una producción que le hace viajar de forma frecuente.

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En esta serie, Kaley Cuoco interpretará a una azafata de vuelo que, tras una noche de fiesta en Dubai, amanece al lado de un cuerpo sin vida. Sin duda, su nuevo personaje divertirá a los televidentes con todas las aventuras que llegará a pasar dentro de sus viajes que deberá cumplir.

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Es por esta razón que la actriz se encuentra de aeropuerto en aeropuerto y de país en país, pero los cambios de horario y las largas jornadas de grabación le han causado un cierto cansacio que, cuando tiene la oportunidad, busca un lugar para poder dormir un rato, como lo mostró en su cuenta de Instagram.

Kaley Cuoco subió una foto en donde se muestra acostada en una parte del aeropuerto de Roma, Italia, vestida de azafata y, sin esperar mucho tiempo, sus seguidores le dejaron mensajes de apoyo para que continúe en el rodaje de la serie.

Incluso las azafatas ocupadas necesitan una siesta de vez en cuando... gracias Roma, eres perfecta. Adiós

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