‘Los Caballeros del Zodiaco’ tendrán un concierto sinfónico por primera ocasión en México este 2020.

Ahora que la agenda de conciertos en México y en varias partes del mundo se ha visto afectada por la pandemia global de coronavirus, en donde se han cancelado ya varias presentaciones y festivales de gran importancia, llegó una gran noticia para los fans de Los Caballeros de Zodiaco.

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Es momento de cantar la canción que ha marcado tu infancia Pegasus Fantasy. Pues este martes se ha dado a conocer durante la Mole 2020, Toei Animation, Art Works, DAM y Love Japan, anunciaron Pegasus Fantasy, A Symphonic Experience, es el concierto que por primera ocasión en México nos dará la oportunidad de disfrutar en vivo los temas de una de las series de anime más famosas del mundo, como lo es Los Caballeros del Zodiaco.

¡Por primera vez en México de manera oficial un concierto sinfónico de Saint Seiya!



Pegasus Fantasy "A Symphonic Experience" este próximo septiembre 2020



¡Muy pronto mas información!



Y tú... ¿Has sentido el poder del cosmos?#PEGASUSFANTASY pic.twitter.com/F01RKSqlEd — DAM (@Online_DAM) March 14, 2020

Este será el primer concierto sinfónico de Los Caballeros del Zodiaco que se da en toda Latinoamérica, y tendrá su sede en la Arena Ciudad de México el próximo 20 de septiembre, el programa que se ha dado a conocer, hasta este momento, incluye más de cien músicos sobre el escenario y tendrá una duración de más de dos horas en las cuales podremos escuchar las cuarenta canciones del anime.

Pero si tú eres de esos fans que un concierto no le es suficiente, en el lugar también podrás encontrar material oficial de tus personajes favoritos que viene de forma exclusiva desde Japón. Además de una zona de experiencias, de las cual todavía no te podemos revelar más detalles, pues no se han dado a conocer los planes.

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También recuerda que recientemente se estrenó el juego de Los Caballeros del Zodiaco en su versión para teléfono móvil, que puedes descargar para ir descubriendo nuevos retos.

