¡Una vez más! Aseguran que ‘Los Simpson’ predijeron el Coronavirus hace 27 años. Mira en qué capítulo.

Una vez más, Los Simpson vuelven a causar furor, pues aseguran en redes sociales que la serie predijo el actual virus epidemiológico, Coronavirus.

Varios usuarios de redes sociales mencionaron que en un capítulo de la serie se profetizó la aparición de un virus proveniente de Asia, parecido a la gripe, y que se esparce rápidamente entre la población.

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De acuerdo con los internautas, el polémico capítulo que predijo la aparición del Coronavirus pertenece a la cuarta temporada de Los Simpson, que se estrenó en 1993.

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El episodio 21, titulado Marge encadenada, muestra a los habitantes de Springfield muy enfermos por la aparición de una extraña gripe que proviene de un servicio de paquetería, ubicada en Osaka,Japón.

El capítulo, que se estrenó hace 27 años, muestra cómo Homero Simpson se infectó gracias a que un empleado de la paquetería tosió en él; de esta forma se desata una epidemia en Springfield.

Los Simpson vuelven a ser blanco de predicciones, como por ejemplo la vez que Donald Trump logró ser Presidente de los Estados Unidos.

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