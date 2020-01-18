¡No lo vas a creer! La verdadera razón por la que ‘Apu’ se va de ‘Los Simpson’ después de 30 años.

Hank Azaria, actor de doblaje así como de recordados papeles en filmes de Hollywood, anunció que se retirará de Los Simpson después de haber trabajado más de 30 años en el proyecto con el personaje de Apu.

¿Por qué Apu se va de Los Simpson?

Hank Azaria es el actor que presta su voz para Apu, y tras el anuncio del actor el personaje ya no será el mismo.

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Lo que vayan a hacer con el personaje es su asunto, depende de ellos, aún no lo han resuelto. Todo lo que acordamos es que ya no voy a hacer la voz. Hemos tomado la decisión juntos, todos sentimos que era lo correcto al respecto

Con este mensaje, el actor fue muy tajante y dijo que no volverá a hacer la voz de Apu “a menos que haya una época de transición o algo parecido”.

Se desconocen las razones del actor; sin embargo, existe una polémica que rodea a Hank, pues en 2008 la críticas hacia él fueron notables, ya que salió el documental The Problem With Apu.

El documental analiza los estereotipos de los personajes de Asia de Sur y los cuales se repiten en el cine y la televisión, especialmente con el papel de Apu.

La polémica aumentó porque una persona blanca prestó su voz a Apu desde su aparición en febrero de 1990.

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