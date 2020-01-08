Robert Aramayo, actor de la serie “Game Of Thrones”, se une a producción de “El Señor de los Anillos”.

Se trata de Robert Aramayo, actor de 27 años de edad, quien interpretó a la versión joven de Ned Stark en la famosa serie Game Of Thrones, basada en los libros de George R.R Martin, se une a la nueva serie de “El Señor de los Anillos”.

De acuerdo con medios especializados, Robert Aramayo llega a la producción para sustituir a Will Poulter, quien abandonó la serie por cuestiones de agenda. Ahora el actor se encargará de interpretar al héroe de la historia, llamado Beldor.

¿Cuál es la nueva historia de la serie de “El Señor de los Anillos?

Por el momento, la sinopsis previa de esta nueva producción, basada en los personajes de J.R.R. Tolkien, estará ambientada en la Segunda Edad del Sol que en el universo de El Señor de los Anillos abarcan 3441 años y termina con la primera caída de Sauron.

En la serie de esta precuela estarán dirigidos por Juan Antonio Bayona (Jurassic World: El Reino Caído) y se grabarán en Nueva Zelanda.

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