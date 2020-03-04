La moda de los noventa está de regreso gracias a este estampado de la icónica serie de ‘Sailor Moon’.

Ninguna mujer que creció con las caricaturas de los noventa puede olvidar la que en algún momento marcó de manera inigualable la historia de Sailor Moon, una chica que al lado de sus amigas y con poderes que la Luna les otorgó, salvaron al mundo varias veces. Ahora, podrás llevarlas en una prenda básica que no puede faltar en tu armario.

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Esta no es la primera vez que una gran marca apuesta por el anime creado por Naoko Takeuchi, pues en semanas pasadas se dio a conocer la noticia de que Colour Pop estaría lanzando una línea de maquillaje usando el tema de esta caricatura originaria de Japón, pues ahora ha sido la marca de ropa Bershka quien se une a esta tendencia.

Hay que recalcar que la retransmisión de esta serie llegó hace unos meses a TV Azteca y millones de fans expresaron lo felices que se sentían de tener de nuevo las aventuras de todas las chicas que conforman las Sailor Scouts.

Ahora será posible poder llevar a todas las mujeres elegidas por la Luna en una playera en tono negro y con un colorido diseño al centro de la prenda. En dicha ilustración se puede apreciar al centro a Usagi Tsukino (Sailor Moon), Minako, Rei, Chibiusa, Makoto, Ami, Michiru, Setsuna y Hotaru.

La razón por la que ha causado furor este lanzamiento es porque salen todos los personajes femeninos, lo cual hará que te sientas, aparte de mágica, llena de empoderamiento femenino. Esta se volvería la prenda ideal para las próximas fechas en las que las voces de las mujeres se alzarán por todo el mundo, especialmente en México.

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No te quedes sin este básico que, seguramente traerá toda la buena energía lunar y serás capaz de vencer cualquier mal que se te cruce y gritar: