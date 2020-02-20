Lanzan nueva línea de maquillaje inspirada en la serie de manga ‘Sailor Moon’ para los verdaderos fans.

La marca de cosméticos, ColourPop Cosmetics ha anunciado su próximo lanzamiento inspirado en la serie animada de Sailor Moon, una de las series de manga más populares en la década de los noventa y que últimamente ha regresado con más fuerza.

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Seguramente recordarás aquellas aventuras que todo el equipo de las sailors tuvo que pasar para salvar a todos los habitantes del planeta Tierra. Cada una con un poder que iba de acuerdo con su personalidad.

Millones de personas alrededor del mundo han crecido viendo esta caricatura que fue escrita e ilustrada por Naoko Takeuchi en el año de 1992; la historia comenzó impresa en una revista muy famosa de Tokio llamada Run-Run.

ColourPop sabe el gran número de fans con las que cuenta este anime y ha preparado una gran sorpresa para aquellas personas que les encantaría combinar un buen maquillaje con la temática de Sailor Moon.

La colección incluirá una paleta de sombras de colores de Sailor Moon, labiales en distintos tonos que recuerdan a las Sailor Scout, rubores inspirados en la Gatita Luna, la fiel e inseparable compañera de Sailor Moon.

También incluirá glitter en diferentes colores y así poder brillar como el mismo prisma Lunar. Todo esto podrás obtenerlo a través de la página web de la marca, en el que seguramente la preventa está por comenzar.

Los empaques contarán con unos diseños en 3D en las que se podrá apreciar el cambio de personaje al tener movimiento la caja. El lanzamiento para ColourPop x Sailor Moon estará disponible a partir del 20 de febrero en punto de las 10 de la mañana en su página oficial.

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Sailor Moon es una serie que contó con cinco temporadas en la que un grupo de chicas pelean con distintos villanos con formas y colores extravagantes. Todas fueron elegidas por poseer ciertas características mágicas que se necesitaban para combatir la maldad.

