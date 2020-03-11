Conoce al joven que recrea los icónicos looks de las Sailor Scouts: así es como las prendas noventeras invaden su closet.

La inspiración para vestirnos está en todos lados, y al parecer este joven utilizó uno de sus programas favoritos para armar sus looks del día a día. Se trata de Alex, un joven californiano de 16 años quien utilizó las prendas de las Sailor Scouts para llenar su guardarropa con overoles, chamarras de mezclilla, pantalones chinos, suéteres de cuello alto y camisas de vestir. Así es como recrea al squad más famoso de la serie animada.

Cuando veo tiendas en línea, normalmente me fijo en cosas coloridas, vintage, de los ochentas o noventas, y literalmente revisto todas las sugerencias que me aparecen. Puedo estarme eternamente mirando tres mil listas de sugerencias, pero vale la pena ser paciente. Es más probable que encuentres algo que te guste si le dedicas tiempo, en vez de solo mirar las primeras prendas que te aparecen. Además, suelo revisar dos veces lo que ya descarté para cerciorarme

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No se trata de un disfraz, pues el hombre sale así al colegio, a los centros comerciales y hasta a las reuniones con su familia. Respecto a cómo selecciona cada prenda comentó que tiene un particular interés por los programas antiguos y las series donde la moda noventera está presente.

Cada que puede comparte estrafalarias combinaciones en su cuenta de Instagram. Sus más de 500 mil seguidores se encuentran maravillados por las espectaculares piezas vintage, mismas que adquirió en tiendas de segunda mano y aparadores de antigüedades.

Las tonalidades pastel inundan su feed de la red social, pues al puro estilo de la década de los noventa predomina el rosa, morado, amarillo, azul y verde. Y aunque él mismo ha compartido comparaciones de sus looks con los de las Sailor Scouts, no es el único programa que le gusta, ya que Clueless, Salvados Por La Campana y el Príncipe Del Rap son otros de sus favoritos.

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