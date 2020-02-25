Tony Dalton regresa en quinta temporada de ‘Better Call Saul’

Tony Dalton regresará en la quinta temporada de la serie Better Call Saul, que se estrena esta semana en plataforma de streaming, por lo que el actor reveló detalles sobre su personaje en esta entrega.

Tras su aparición en la temporada cuatro del spin-off de Breaking Bad, Tony Dalton aseguró que el regreso de su personaje, Lalo Salamanca, tendrá mucho más peso en la serie de AMC, creada por Vince Gilligan y Peter Gould.

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Vienen muchas cosas muy divertidas para Lalo. Cuando me junté con Vince Gilligan y Peter Gould, les dije que estaba buscando hacer algo que rompiera con la narrativa de la serie, porque todos son muy serios y estoicos, así que le di la vuelta a Lalo Salamanca a algo más alegre y divertido

En entrevista, el actor nacido en Laredo, Texas, pero de padres mexicanos, compartió que su personaje ha tenido buena aceptación entre los fans, pues los conecta poco a poco con la historia de Breaking Bad.

Nos han recibido muy bien, los fanáticos de ‘Breaking Bad’ sí son muy intensos. Lalo Salamanca sale poco en la temporada pasada, pero ya en esta interactúa mucho más y se convierte en una parte central de la historia

En Better Call Saul, el actor interpreta a un asesino a sueldo que es latino, miembro de la familia Salamanca, cuya compleja psicología e inquietante sonrisa, propuestas por Dalton, buscan alejar a los mexicanos del clásico estereotipo del narcotraficante.

Estamos muy acostumbrados al estereotipo de los mexicanos como narcotraficantes, y aquí por lo menos intentamos crear un villano que no se haya visto antes, que no sea un cliché. Ojalá lo hayamos logrado

Durante la Comic-Con de San Diego 2018, se anunció que Tony Dalton se incorporaría a la serie, en donde se explicó que el actor interpretaría a Lalo Salamanca, un nuevo personaje del que se hizo referencia en el segundo capítulo de Breaking Bad.

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