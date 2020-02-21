VIDEO: Kaley Cuoco, de ‘The Big Bang Theory’, y su breve y secreta aparición en un capítulo de la serie de ‘Young Sheldon’.

Kaley Cuoco, la actriz de The Big Bang Theory, sorprendió a los fans de la serie al hacer una breve y secreta aparición en un episodio de la tercera temporada de la serie Young Sheldon.

En el episodio 10 de la mencionada entrega, Sheldon (Iain Armitage) es obligado por su madre a nadar, por lo que comienza a tener conflictos personales por lo contaminada que puede estar el agua.

Te puede interesar:

Robert Downey Jr deja el Universo Marvel y aseguran que pronto actuará con la competencia DC Comics.

Con lo obsesivo que es, el pequeño Sheldon tiene un sueño en el que el agua de la piscina le habla y comienza a meterle en la cabeza la idea de que en realidad está limpia y que es seguro nadar en ella.

Pues resulta ser que esa sexy voz que sale de la piscina es la de Kaley Cuoco, la querida Penny de The Big Bang Theory, quien, al no figurar en los créditos, levantó muchas sospechas sobre su participación en dicho episodio.

Sin embargo, fue el mismo productor ejecutivo de la serie, Steve Molaro, quien confirmó esta información en una entrevista con la revista TV Line, con lo que los fans confirmaron sus sospechas.

Esa fue absolutamente la voz de Kaley como el agua de la piscina. Necesitaba que alguien hiciera la voz. Sabía que quería que fuera femenina y algo sexy, y dije: '¡Bueno, duh! Kaley es perfecta para esto’

Además de ello, el productor explicó la razón por la cual la actriz no aparece en los créditos del episodio, pues aseguró que Kaley quería que fuera una sorpresa.

A veces me siento un poco raro cuando las cosas que se promocionan en exceso en una serie y, por increíble que suene, no sé si esta debería ser el tipo de cosas que aparece en las promociones de una serie

También te puede interesar:

Anuncian que ‘La Huérfana’ tendrá su precuela, llamada ‘Esther’, y será dirigida por William Brent, director de la película ‘The Boy’.