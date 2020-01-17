La serie Watchmen no tendrá segunda temporada y estas son las razones del creador y los productores.

Los fans de la serie Watchmen están desconsolados, y es que su creador, Damon Lindelof, aseguró que no tiene intenciones de realizar una segunda temporada del exitoso programa.

Lindelof aseguró a la revista Variety que, pese a estar agradecido con la respuesta que ha tenido el público con su trabajo, por el momento no tiene una idea para continuar con el proyecto.

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Estoy profundamente agradecido por lo bien recibida que ha sido la temporada y no quiero sentir que soy un desagradecido, pero todavía no tengo ninguna inclinación para continuar la historia y eso se basa en gran medida y, casi exclusivamente, en el hecho de que no tengo una idea

Inspirada en la novela gráfica del mismo nombre, creada por Alan Moore, la serie Watchmen funciona como una secuela que conserva la esencia del cómic, pero crea un nuevo universo con nuevos personajes.

Por su parte, el director de programación de HBO, Casey Bloys, declaró a Usa Today que Damon hizo un trabajo maravilloso con Watchmen y que le están dando tiempo para pensar en lo que quiere hacer.

Quiero hacer lo que Damon quiere, ya sea otra entrega de ‘Watchmen’ o alguna otra cosa. Damon es con quien quiero trabajar, así que me encantaría que fuera otra temporada o algo completamente diferente, pero realmente depende de lo que quiera hacer Damon

Watchmen se convirtió rápidamente en un éxito y una de las producciones más aplaudidas de 2019 entre la crítica especializada y los fans.

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