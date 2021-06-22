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¡OUT, el corto de Disney Plus que celebra la diversidad!

SparkShorts es una serie de cortometrajes animados de Disney Plus y uno de ellos tiene temática LGBT. ¡Déjanos contarte todo sobre OUT!

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TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Redacción Azteca 7

OUT es un cortometraje animado de Disney Plus estrenado en mayo de 2021 y que aborda la historia de un joven gay, con la que definitivamente vale la pena celebrar el orgullo LGBT+.

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Greg es un joven que vive una vida feliz al lado de su pareja Manuel y de un perrito travieso, pero de pronto recibe la visita inesperada de sus padres. ¿El problema? No les ha contado que es homosexual.

Y aunque intenta seguir ocultando su secreto, a lo largo de la historia y con un poco de magia, Greg se da cuenta de que no tiene nada que esconder y que por el contrario ¡puede vivir libre y orgulloso!

Es así como Disney lanzó su primer cortometraje cuyo protagonista pertenece a la comunidad LGBT+ y deja una enseñanza importante sobre el tema.

OUT | Tráiler Oficial Doblado | Disney+

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Esta increíble historia cuyo título hace referencia a "salir del clóset", forma parte de SparkShorts, una serie de cortometrajes animados que están disponibles en Disney + y que son innovadores en cuanto a historias y técnicas de animación.

Además de OUT, puedes disfrutar los otros siete títulos de SparkShorts, entre los que se encuentran Purl, KitBull, Float y Loop.

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Más contenido de Disney Plus: LAUNCHPAD: 6 cortometrajes sobre diversidad en Disney Plus