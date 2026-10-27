4 capítulos de Phineas y Ferb para niños de entre 6 y 7 años que podrían estar perdiendo la capacidad de asombro

La infancia es una de las mejores etapas de la vida, en la que las preguntas y las ganas por explorar el mundo pueden ser infinitas. No obstante, conforme se va creciendo y las rutinas del día a día invaden nuestras vidas, los pequeños pueden perder poco a poco el entusiasmo por descubrir cosas nuevas. Por ello, las series animadas pueden ser la herramienta perfecta para despertar esa curiosidad y recordarles que la imaginación no tiene límites. Bajo esta línea, te compartimos 4 episodios de Phineas y Ferb, perfectos para que los niños de entre 6 y 7 años recuperen la capacidad de asombro.

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4 capítulos de Phineas y Ferb, perfectos para que los niños de entre 6 y 7 años recuperen su capacidad de asombro

Si hay una caricatura llena de escenarios increíbles, dignos de echar a volar la imaginación, sin duda, es Phineas y Ferb. La serie sigue las aventuras de dos hermanos que aprovechan las vacaciones de verano para llevar a la realidad sus más locas ideas a través de grandes inventos, por lo que es perfecta para que los más pequeños no dejen de sorprenderse por el mundo. Aquí te compartimos 4 capítulos imperdibles:

1. La montaña rusa

Phineas y Ferb están pensando en el invento perfecto para combatir su aburrimiento, dando como resultado un proyecto gigantesco con el que terminan construyendo una montaña rusa. Este episodio es el claro reflejo de cómo la imaginación puede ser el detonante perfecto para hacer grandes cosas, siempre y cuando se combine con la persistencia y el trabajo en equipo.

2. La Máquina del tiempo

Los viajes en el tiempo son de los mejores recursos para explorar situaciones de total asombro. En este episodio, Phineas y Ferb encuentran una máquina del tiempo que no ha sido terminada, por lo que deciden repararla, dando como resultado un inolvidable viaje a la prehistoria, en el que Candace se involucra por accidente.

Capítulo “La Máquina del tiempo” de Phineas y Ferb | Crédito: Disney

3. Pelea de árboles

En este episodio, Phineas y Ferb construyen casas en los árboles. No obstante, su proyecto termina dando un giro inesperado cuando estas se transforman en robots gigantes, desatando una épica batalla entre casas. Sin duda, es uno de los mejores capítulos para animar a los pequeños a aventurarse a nuevos juegos e ideas.

4. Los Baljeatles

En este capítulo, Baljeet se adentra al mundo de la música por accidente, luego de inscribirse a un curso de verano musical, creyendo que se trataba de una clase de geología especial. Al final del episodio los pequeños se irán con una importante lección: aprender algo nuevo puede abrirte las puertas a experiencias asombrosas e inesperadas, por lo que no hay que temer a probar actividades diferentes que pongan a prueba nuestro talento. En una de esas, te podrías llevar una gran sorpresa.

Capítulo “Los Baljeatles” de Phineas y Ferb | Crédito: Disney

¿Dónde ver los episodios de Phineas y Ferb?

Todos los episodios de Phineas y Ferb están disponibles en línea, a través de la plataforma de streaming de Disney+. Solo necesitas una suscripción para poder disfrutar de cada uno de ellos.