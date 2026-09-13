Autenticando...
  • Cerrar Sesión
7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

A qué hora y dónde ver EN VIVO los premios Emmy 2026 desde México: paso a paso para ver el evento en streaming

Los galardones más importantes de la televisión, mismos que premian a los mejor de las producciones en series y talentos están a punto de llevarse a cabo y aquí te decimos cómo verlos.

Premios Emmy 2026 ¿Cómo verlos EN VIVO a través de streaming.jpg
Premios Emmy |Crédito: EMMYS

Escrito por: Yulissa Jacinto

¡La cuenta regresiva inició! Los Premios Emmy 2026 están a punto de llevarse a cabo, mismos que reconocen a través de un galardón a lo mejor de la televisión; ya sea en series, miniseries, películas para televisión, reality shows, actores y actrices, equipo técnico, entre otros. Es por eso que en esta ocasión te decimos como ver este evento a través de streaming completamente en vivo.

Premios Emmy 2026: ¿Cómo verlos EN VIVO a través de streaming?

La 78.ª edición de los Premios Emmy podrás verla a través de la plataforma de streaming HBO Max y será visible en México y Latinoamérica. Para poder acceder a la transmisión deberás contar con la suscripción a la plataforma. Una vez que la tengas podrás acceder a esta a través del dispositivo que más prefieras. Es importante que sepas que deberás contar con conexión a internet estable.

Premios Emmy 2026: Fecha, hora y lugar para ver en vivo la transmisión

Esta esperada premiación se llevará a cabo en el Peacock Theater de Los Ángeles este próximo lunes 14 de septiembre y los galardones serán para las producciones televisivas que se llevarán a cabo entre 2025 y 2026. La alfombra roja dará inicio en punto de las 17: 00 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México mientras que la premiación comenzará a las 18: 00 horas. Te recomendamos sintonizar a tiempo la transmisión para no perderte ningún detalle de este magno evento.

¿Quiénes son todos los actores y actrices nominados de los Premios Emmy 2026 en todas las categorías?

Mejor actor protagonista en una serie dramática:

  • Sterling K. Brown, Paradise
  • Gary Oldman, Slow Horses
  • Mark Ruffalo, Task
  • Rufus Sewell, The Diplomat
  • Noah Wyle, The Pitt

Actriz de reparto en una serie dramática:

  • Taylor Dearden, The Pitt
  • Fiona Dourif, The Pitt
  • Allison Janney, The Diplomat
  • Katherine LaNasa, The Pitt
  • Sepideh Moafi, The Pitt
  • Julianne Nicholson, Paradise
  • Karolina Wydra, Pluribus

Actor secundario en una serie dramática:

  • Patrick Ball, The Pitt
  • Billy Crudup, The Morning Show
  • Shawn Hatosy, The Pitt
  • Gerran Howell, The Pitt
  • Jack Lowden, Slow Horses
  • Tom Pelphrey, Task
  • Carlos-Manuel Vesga, Pluribus

Actriz invitada en una serie dramática:

  • Brittany Allen, The Pitt
  • Tal Anderson, The Pitt
  • Tina Ivlev, The Pitt
  • Miriam Shor, Pluribus
  • Merritt Wever, The Gilded Age
  • Shailene Woodley, Paradise

Actor invitado en una serie dramática:

  • Colman Domingo, Euphoria
  • Ernest Harden, Jr., The Pitt
  • Jeff Hiller, Pluribus
  • Jeff Kober, The Pitt
  • Jonathan Pryce, Slow Horses
  • Bradley Whitford, The Diplomat

Actriz principal en una comedia:

  • Quinta Brunson, Abbott Elementary
  • Ayo Edebiri, The Bear (El Oso)
  • Elle Fanning, Margo’s Got Money Troubles
  • Lisa Kudrow, The Comeback
  • Jean Smart, Hacks

Mejor actor protagonista en una comedia:

  • Yahya Abdul-Mateen II, Wonder Man
  • Steve Carell, Rooster
  • Matthew Rhys, Widow’s Bay
  • Jason Segel, Shrinking (Terapia sin filtro)
  • Martin Short, Only Murderers in the Building

Actriz secundaria en una comedia:

  • Dale Dickey, Widow’s Bay
  • Hannah Einbinder, Hacks
  • Janelle James, Abbott Elementary
  • Kate O'Flynn, Widow’s Bay
  • Michelle Pfeiffer, Margo’s Got Money Troubles
  • Megan Stalter, Hacks
  • Jessica Williams, Shrinking

Actor secundario en una comedia:

  • Colman Domingo, The Four Seasons
  • Paul W. Downs, Hacks
  • Harrison Ford, Shrinking
  • Nick Offerman, Margo’s Got Money Troubles
  • Stephen Root, Widow’s Bay
  • Michael Urie, Shrinking
  • Tyler James Williams, Abbott Elementary

Actriz invitada en una serie de comedia:

  • Leslie Bibb, Hacks
  • Jamie Lee Curtis, The Bear
  • Betty Gilpin, Widow’s Bay
  • Cherry Jones, Hacks
  • Laurie Metcalf, Hacks
  • Kaitlin Olson, Hacks
  • Lauren Weedman, Hacks

Actor invitado en una comedia:

  • Michael J. Fox, Shrinking
  • Brett Goldstein, Shrinking
  • Hamish Linklater, Widow’s Bay
  • Christopher McDonald, Hacks
  • Rob Reiner, The Bear
  • Connor Storrie, Saturday Night Live

Actriz protagonista en una miniserie, serie antológica o película:

  • Claire Danes, The Beast in Me
  • Sally Field, Remarkably Bright Creatures
  • Carey Mulligan, BEEF
  • Sarah Pidgeon, Love Story
  • Sarah Snook, All Her Fault

Mejor actor protagonista en una miniserie, serie antológica o película:

  • Riz Ahmed, Bait
  • Jason Bateman, Black Rabbit
  • Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
  • Oscar Isaac, BEEF
  • Matthew Rhys, The Beast in Me

Actriz de reparto en una miniserie, serie antológica o película:

  • Linda Cardellini, DTF St. Louis
  • Dakota Fanning, All Her Fault
  • Laurie Metcalf, Monster: The Ed Gein Story
  • Joy Sunday, DTF: St. Louis
  • Youn Yuh-jung, BEEF
  • Constance Zimmer, Love Story

Actor secundario en una miniserie, serie antológica o película:

  • Jason Bateman, DTF St. Louis
  • Richard Gadd, Half Man
  • David Harbour, DTF St. Louis
  • Richard Jenkins, DTF St. Louis
  • Charles Melton, BEEF
  • Nick Offerman, Death by Lightning
Tags relacionados
Temporada de Premios 2026