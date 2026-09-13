A qué hora y dónde ver EN VIVO los premios Emmy 2026 desde México: paso a paso para ver el evento en streaming
Los galardones más importantes de la televisión, mismos que premian a los mejor de las producciones en series y talentos están a punto de llevarse a cabo y aquí te decimos cómo verlos.
¡La cuenta regresiva inició! Los Premios Emmy 2026 están a punto de llevarse a cabo, mismos que reconocen a través de un galardón a lo mejor de la televisión; ya sea en series, miniseries, películas para televisión, reality shows, actores y actrices, equipo técnico, entre otros. Es por eso que en esta ocasión te decimos como ver este evento a través de streaming completamente en vivo.
Premios Emmy 2026: ¿Cómo verlos EN VIVO a través de streaming?
La 78.ª edición de los Premios Emmy podrás verla a través de la plataforma de streaming HBO Max y será visible en México y Latinoamérica. Para poder acceder a la transmisión deberás contar con la suscripción a la plataforma. Una vez que la tengas podrás acceder a esta a través del dispositivo que más prefieras. Es importante que sepas que deberás contar con conexión a internet estable.
Premios Emmy 2026: Fecha, hora y lugar para ver en vivo la transmisión
Esta esperada premiación se llevará a cabo en el Peacock Theater de Los Ángeles este próximo lunes 14 de septiembre y los galardones serán para las producciones televisivas que se llevarán a cabo entre 2025 y 2026. La alfombra roja dará inicio en punto de las 17: 00 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México mientras que la premiación comenzará a las 18: 00 horas. Te recomendamos sintonizar a tiempo la transmisión para no perderte ningún detalle de este magno evento.
¿Quiénes son todos los actores y actrices nominados de los Premios Emmy 2026 en todas las categorías?
Mejor actor protagonista en una serie dramática:
- Sterling K. Brown, Paradise
- Gary Oldman, Slow Horses
- Mark Ruffalo, Task
- Rufus Sewell, The Diplomat
- Noah Wyle, The Pitt
Actriz de reparto en una serie dramática:
- Taylor Dearden, The Pitt
- Fiona Dourif, The Pitt
- Allison Janney, The Diplomat
- Katherine LaNasa, The Pitt
- Sepideh Moafi, The Pitt
- Julianne Nicholson, Paradise
- Karolina Wydra, Pluribus
Actor secundario en una serie dramática:
- Patrick Ball, The Pitt
- Billy Crudup, The Morning Show
- Shawn Hatosy, The Pitt
- Gerran Howell, The Pitt
- Jack Lowden, Slow Horses
- Tom Pelphrey, Task
- Carlos-Manuel Vesga, Pluribus
Actriz invitada en una serie dramática:
- Brittany Allen, The Pitt
- Tal Anderson, The Pitt
- Tina Ivlev, The Pitt
- Miriam Shor, Pluribus
- Merritt Wever, The Gilded Age
- Shailene Woodley, Paradise
Actor invitado en una serie dramática:
- Colman Domingo, Euphoria
- Ernest Harden, Jr., The Pitt
- Jeff Hiller, Pluribus
- Jeff Kober, The Pitt
- Jonathan Pryce, Slow Horses
- Bradley Whitford, The Diplomat
Actriz principal en una comedia:
- Quinta Brunson, Abbott Elementary
- Ayo Edebiri, The Bear (El Oso)
- Elle Fanning, Margo’s Got Money Troubles
- Lisa Kudrow, The Comeback
- Jean Smart, Hacks
Mejor actor protagonista en una comedia:
- Yahya Abdul-Mateen II, Wonder Man
- Steve Carell, Rooster
- Matthew Rhys, Widow’s Bay
- Jason Segel, Shrinking (Terapia sin filtro)
- Martin Short, Only Murderers in the Building
Actriz secundaria en una comedia:
- Dale Dickey, Widow’s Bay
- Hannah Einbinder, Hacks
- Janelle James, Abbott Elementary
- Kate O'Flynn, Widow’s Bay
- Michelle Pfeiffer, Margo’s Got Money Troubles
- Megan Stalter, Hacks
- Jessica Williams, Shrinking
Actor secundario en una comedia:
- Colman Domingo, The Four Seasons
- Paul W. Downs, Hacks
- Harrison Ford, Shrinking
- Nick Offerman, Margo’s Got Money Troubles
- Stephen Root, Widow’s Bay
- Michael Urie, Shrinking
- Tyler James Williams, Abbott Elementary
Actriz invitada en una serie de comedia:
- Leslie Bibb, Hacks
- Jamie Lee Curtis, The Bear
- Betty Gilpin, Widow’s Bay
- Cherry Jones, Hacks
- Laurie Metcalf, Hacks
- Kaitlin Olson, Hacks
- Lauren Weedman, Hacks
Actor invitado en una comedia:
- Michael J. Fox, Shrinking
- Brett Goldstein, Shrinking
- Hamish Linklater, Widow’s Bay
- Christopher McDonald, Hacks
- Rob Reiner, The Bear
- Connor Storrie, Saturday Night Live
Actriz protagonista en una miniserie, serie antológica o película:
- Claire Danes, The Beast in Me
- Sally Field, Remarkably Bright Creatures
- Carey Mulligan, BEEF
- Sarah Pidgeon, Love Story
- Sarah Snook, All Her Fault
Mejor actor protagonista en una miniserie, serie antológica o película:
- Riz Ahmed, Bait
- Jason Bateman, Black Rabbit
- Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
- Oscar Isaac, BEEF
- Matthew Rhys, The Beast in Me
Actriz de reparto en una miniserie, serie antológica o película:
- Linda Cardellini, DTF St. Louis
- Dakota Fanning, All Her Fault
- Laurie Metcalf, Monster: The Ed Gein Story
- Joy Sunday, DTF: St. Louis
- Youn Yuh-jung, BEEF
- Constance Zimmer, Love Story
Actor secundario en una miniserie, serie antológica o película:
- Jason Bateman, DTF St. Louis
- Richard Gadd, Half Man
- David Harbour, DTF St. Louis
- Richard Jenkins, DTF St. Louis
- Charles Melton, BEEF
- Nick Offerman, Death by Lightning