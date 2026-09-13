A qué hora y dónde ver EN VIVO los premios Emmy 2026 desde México: paso a paso para ver el evento en streaming

¡La cuenta regresiva inició! Los Premios Emmy 2026 están a punto de llevarse a cabo, mismos que reconocen a través de un galardón a lo mejor de la televisión; ya sea en series, miniseries, películas para televisión, reality shows, actores y actrices, equipo técnico, entre otros. Es por eso que en esta ocasión te decimos como ver este evento a través de streaming completamente en vivo.

Premios Emmy 2026: ¿Cómo verlos EN VIVO a través de streaming?

La 78.ª edición de los Premios Emmy podrás verla a través de la plataforma de streaming HBO Max y será visible en México y Latinoamérica. Para poder acceder a la transmisión deberás contar con la suscripción a la plataforma. Una vez que la tengas podrás acceder a esta a través del dispositivo que más prefieras. Es importante que sepas que deberás contar con conexión a internet estable.

Premios Emmy 2026: Fecha, hora y lugar para ver en vivo la transmisión

Esta esperada premiación se llevará a cabo en el Peacock Theater de Los Ángeles este próximo lunes 14 de septiembre y los galardones serán para las producciones televisivas que se llevarán a cabo entre 2025 y 2026. La alfombra roja dará inicio en punto de las 17: 00 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México mientras que la premiación comenzará a las 18: 00 horas. Te recomendamos sintonizar a tiempo la transmisión para no perderte ningún detalle de este magno evento.

¿Quiénes son todos los actores y actrices nominados de los Premios Emmy 2026 en todas las categorías?

Mejor actor protagonista en una serie dramática:

Sterling K. Brown, Paradise

Gary Oldman, Slow Horses

Mark Ruffalo, Task

Rufus Sewell, The Diplomat

Noah Wyle, The Pitt



Actriz de reparto en una serie dramática:

Taylor Dearden, The Pitt

Fiona Dourif, The Pitt

Allison Janney, The Diplomat

Katherine LaNasa, The Pitt

Sepideh Moafi, The Pitt

Julianne Nicholson, Paradise

Karolina Wydra, Pluribus



Actor secundario en una serie dramática:

Patrick Ball, The Pitt

Billy Crudup, The Morning Show

Shawn Hatosy, The Pitt

Gerran Howell, The Pitt

Jack Lowden, Slow Horses

Tom Pelphrey, Task

Carlos-Manuel Vesga, Pluribus



Actriz invitada en una serie dramática:

Brittany Allen, The Pitt

Tal Anderson, The Pitt

Tina Ivlev, The Pitt

Miriam Shor, Pluribus

Merritt Wever, The Gilded Age

Shailene Woodley, Paradise



Actor invitado en una serie dramática:

Colman Domingo, Euphoria

Ernest Harden, Jr., The Pitt

Jeff Hiller, Pluribus

Jeff Kober, The Pitt

Jonathan Pryce, Slow Horses

Bradley Whitford, The Diplomat



Actriz principal en una comedia:

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, The Bear (El Oso)

Elle Fanning, Margo’s Got Money Troubles

Lisa Kudrow, The Comeback

Jean Smart, Hacks



Mejor actor protagonista en una comedia:

Yahya Abdul-Mateen II, Wonder Man

Steve Carell, Rooster

Matthew Rhys, Widow’s Bay

Jason Segel, Shrinking (Terapia sin filtro)

Martin Short, Only Murderers in the Building



Actriz secundaria en una comedia:

Dale Dickey, Widow’s Bay

Hannah Einbinder, Hacks

Janelle James, Abbott Elementary

Kate O'Flynn, Widow’s Bay

Michelle Pfeiffer, Margo’s Got Money Troubles

Megan Stalter, Hacks

Jessica Williams, Shrinking



Actor secundario en una comedia:

Colman Domingo, The Four Seasons

Paul W. Downs, Hacks

Harrison Ford, Shrinking

Nick Offerman, Margo’s Got Money Troubles

Stephen Root, Widow’s Bay

Michael Urie, Shrinking

Tyler James Williams, Abbott Elementary



Actriz invitada en una serie de comedia:

Leslie Bibb, Hacks

Jamie Lee Curtis, The Bear

Betty Gilpin, Widow’s Bay

Cherry Jones, Hacks

Laurie Metcalf, Hacks

Kaitlin Olson, Hacks

Lauren Weedman, Hacks



Actor invitado en una comedia:

Michael J. Fox, Shrinking

Brett Goldstein, Shrinking

Hamish Linklater, Widow’s Bay

Christopher McDonald, Hacks

Rob Reiner, The Bear

Connor Storrie, Saturday Night Live



Actriz protagonista en una miniserie, serie antológica o película:

Claire Danes, The Beast in Me

Sally Field, Remarkably Bright Creatures

Carey Mulligan, BEEF

Sarah Pidgeon, Love Story

Sarah Snook, All Her Fault



Mejor actor protagonista en una miniserie, serie antológica o película:

Riz Ahmed, Bait

Jason Bateman, Black Rabbit

Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story

Oscar Isaac, BEEF

Matthew Rhys, The Beast in Me



Actriz de reparto en una miniserie, serie antológica o película:

Linda Cardellini, DTF St. Louis

Dakota Fanning, All Her Fault

Laurie Metcalf, Monster: The Ed Gein Story

Joy Sunday, DTF: St. Louis

Youn Yuh-jung, BEEF

Constance Zimmer, Love Story



Actor secundario en una miniserie, serie antológica o película: