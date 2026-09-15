Emmys 2026: Ver ONLINE, EN VIVO y GRATIS HOY lunes 14 de septiembre el resultado de los ganadores de la ceremonia de premiación por Azteca 7; lista de series y programas de TV nominados online y por internet

Este lunes 14 de septiembre se llevará a cabo la 78ª edición de los Premios Emmys 2026, una de las noches más esperadas para la televisión. La ceremonia tendrá como escenario el Peacock Theater de Los Ángeles y será conducida por primera vez por Mariska Hargitay, conocida por interpretar a Olivia Benson en La ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales. Además Hargitay hará historia al ser la primera mujer en encabezar en solitario la gala desde Jane Lynch en 2011.

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