La película de terror que dio miedo al mismísimo Stephen King. El maestro del mencionado género cinematográfico ni siquiera pudo verla completa, se trata de 'The Blair Witch Project', cinta que le pareció demasiado realista y terrorífica.

La primera vez que vi ‘The Blair Witch Project’, yo estaba en el hospital y estaba anestesiado. Mi hijo me trajo una cinta VHS y me dijo, ‘debes ver esto.’ A mitad de la película le dije, ‘quítala es demasiado aterradora’

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Cabe mencionar que en aquel tiempo, King fue atropellado mientras él iba caminando por una acera, así que fue a dar al nosocomio, donde le administraban fuertes analgésicos y quizá eso también haya influido en su percerpción de la película.

Fue muchos años después cuando Stephen dijo que 'The Blair Witch' en realidad era una extraordinaria cinta y su realismo era lo que la hacía verdaderamente aterradora e inspiraba miedo al verla, tanto que pidió que la quitaran y seguramente ya más tranquilo y sin enfermedades la volvió a ver con mayor detenimiento.

Stephen King es el maestro del terror moderno, pero también tiene miedo

Stephen King es considerado el maestro del terror moderno, pues ha escrito aterradores libros que más tarde se convertirían en cintas como 'It' y 'El Resplandor', pero eso no le impide ser un humano como cualquier otro al que le dan miedo algunas cosas o películas.

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