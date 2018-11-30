¿En la escala de Sailor Moon Crystal cómo te sientes este día? ¡Todas las Sailor Guardians te están esperando!
Vota con un clic sobre el estado de ánimo que mejor define tu experiencia en lo que va del día y mira qué tantos moonies se sienten como tú.
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