¡Esto es todo lo que debes saber sobre la increíble Naoko Takeuchi, nuestra Sailor Guardian favorita!

Este 15 de marzo, Naoko Takeuchi cumplió 52 años y como buen fan de Sailor Moon, esto es lo que debes de saber sobre su vida y obra.

Naoko Takeuchi nació en Japón, hija mayor de Kenji y de Ikyko, sólo tiene un hermano de nombre Shingo, sí igual que el hermano de Usagi.

Se graduó como licenciada en química farmacéutica, ya que su padre no quería que dedicara su vida al manga. ¿Se imaginan?

Y en realidad, no estudió para convertirse en artista del manga, a ella se le dio natural y cuando tuvo oportunidad tomó algunos talleres.

El debut de Naoko como historietista fue con Love Call, sin embargo, fue unos cuantos años después cuando le dio al clavo con la creación de la historia de Sailor V, y después de un acercamiento con Toei Animation, fue convencida de darle paso a Sailor Moon, junto a sus valientes Sailor Guardians.

Aunque cuenta con varias historias, Sailor Moon fue máximo éxito y gracias a las aventuras de estas valientes chicas que luchan por la defensa del amor y la justicia, ella pudo adquirir fama mundial.

“Hay gente que apoya el ánimo o el manga de Sailor Moon en lugares que yo ni siquiera conozco”, compartió Takeuchi a cerca del éxito.

Al parecer el manga no es el único talento que tiene Naoko, pues también ha creado un amplio repertorio de canciones que acompañan a las Sailor Guardians en sus aventuras.

Actualmente esta increíble creadora de manga vive feliz junto a su esposo, Yoshihiro Togashi, quien también es mangaka, con quien tiene dos hijos.