4 capítulos de ¡Scooby-Doo, dónde estás!, la caricatura de Hanna-Barbera, que valen la pena volver a ver en el 2026

No cabe duda que una de las mejores series animadas de los años sesenta fue ¡Scooby-Doo, dónde estás!, es por eso que en esta ocasión te presentamos 4 capítulos ideales para que vuelvas a ver este 2026; tendrás es mejor maratón.

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¡Scooby-Doo, dónde estás!: Capítulos de la serie que vale la pena volver a ver en 2026

Para hacer la curación de esta lista de capítulos nos basamos en IMDb, la base de datos más famosa a nivel mundial que almacena información de series y películas, en donde también se puede calificar cada una de las producciones, por lo que tomamos los capítulos mejor calificados de la plataforma.

¡Scooby-Doo, dónde estás!: Capítulo “A Gaggle of Galloping Ghosts”

Este episodio es ideal para ver en vísperas de Halloween ya que retrata una historia con seres terroríficos. En este capítulo una gitana advierte a toda la pandilla que no visiten el castillo de Franken, sin embargo no hacen caso y asisten al lugar en donde son perseguidos por un hombre lobo, un vampiro y un monstruo de Frankenstein. Este capítulo fue lanzado el 22 de noviembre de 1969 y tiene una duración de 30 minutos.

¡Scooby-Doo, dónde estás! Capítulo “A Gaggle of Galloping Ghosts”|Crédito: Hanna-Barbera Productions

¡Scooby-Doo, dónde estás!: Capítulo “A Night of Fright Is No Delight”

Este episodio es perfecto para ver en noche de Halloween ya que retrata una historia fantasmagórica en la que un excéntrico coronel deja una gran fortuna a Scooby Doo, sin embargo hay una condición; deberá pasar una noche en un castillo embrujado con fantasmas verdes. El capítulo cuenta con una calificación de 8,5 y fue lanzado el 10 de enero de 1970. Su duración es de tan solo 21 minutos.

¡Scooby-Doo, dónde estás! Capítulo “A Night of Fright Is No Delight”|Crédito: Hanna-Barbera Productions

¡Scooby-Doo, dónde estás!: Capítulo “Which Witch Is Which?”

Este episodio es perfecto para ver previo o durante Halloween debido a los personajes y trama que presenta el capítulo, en este Scooby y su pandilla se pierden en un pantano, en donde se encontrarán con una bruja y un zombi. El capítulo se emitió por primera vez el 6 de diciembre de 1969 y tiene una duración de 21 minutos. En este capítulo te enfrentarás con suspenso y misterio.

¡Scooby-Doo, dónde estás! Capítulo “Which Witch Is Which”|Crédito: Hanna-Barbera Productions

¡Scooby-Doo, dónde estás!: Capítulo “Hassle in the Castle”

Este episodio es ideal para las personas que aman el tema de fantasmas y misterio ya que el capítulo se centra en la investigación que hace la famosa pandilla para encontrar al fantasma que busca ahuyentarlos de la isla así como del castillo aterrador. El episodio dura 21 minutos y fue lanzado el 27 de septiembre de 1969.