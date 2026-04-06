¿Será? Este es el actor de Cumbres Borrascosas y Adolescente que apunta para interpretar a Voldemort en la serie de Harry Potter:
¿El innombrable ya tiene nombre? Todo apunta a que Voldemort ya tendría quien lo interprete en la nueva serie de Harry Potter:
Aunque la nueva serie de Harry Potter apenas ha comenzado a hacer públicos algunos detalles de lo que nos esperará, ya hay una gran posibilidad sobre el actor elegido a dar vida a uno de los antagonistas más populares… Pues se trata de… (shhhh, Lord Voldemort).
De acuerdo a diversos sitios internacionales como IMBD, todo apunta a que sería el actor Owen Cooper quien podría dar vida a Tom Marvolo Riddle, también conocido como “El que no debe ser nombrado”; lo que ha despertado gran furor dentro de los fanáticos (¿Muggles?) de esta adaptación de la exitosa saga de libros de J.K. Rowling.
¿Owen Cooper será el nuevo Voldemort en la serie de Harry Potter?
En las últimas horas se ha rumorado bastante que el actor británico popular por haber protagonizado la serie “Adolescencia” podría llegar al universo de Harry Potter, llegando a ser una versión joven de… Voldemort, por lo que poco a poco hemos podido tener mayor detalle sobre la nueva producción de HBO.
Por ahora únicamente se ha mostrado un poco de lo que será la primera temporada, misma que se centrará en los eventos de Harry Potter y la Piedra Filosofal, por lo que todo apunta a que podremos ver esta versión de “El Señor Oscuro” en la segunda temporada, misma que se centrará en La Cámara de los Secretos.
¿Quién es el actor Owen Cooper?
Owen Cooper de 16 años consiguió fama internacional hace unos meses con el protagónico de de la serie Adolescente, donde interpretó a Jamie Miller, siendo este su debut y aunque este no tenía experiencia consiguió ganar un Primetime Emmy y un Globo de Oro como mejor actor de reparto, además de interpretar a Heathcliff en su versión joven en Cumbres Borrascosas.
Hoy en día se ha convertido en una promesa británica de la actuación, por lo que probablemente lo veamos cada vez más seguido en más proyectos, sobre todo por el desarrollo que está teniendo a su corta edad.
¿Cuándo se estrena la serie de Harry Potter?
De acuerdo con el primer tráiler revelado hace unas semanas, la primera temporada llegará a la plataforma de HBO Max esta misma navidad de 2026, por lo que la espera ha sido menor de lo que ya se esperaba.
Por ahora se ha informado que no todos los años se estrenará una temporada, pues al ser una producción grande, se prevén varios retrasos y pausas.