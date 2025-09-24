“Wicked 2: For Good” revela su último tráiler y prepara un épico cierre para Elphaba y Glinda

Universal Pictures finalmente liberó el último tráiler de “Wicked 2: For Good”, la esperada segunda parte que completará la adaptación del célebre musical y la novela precuela de El Mago de Oz que se estrenará el próximo 21 de noviembre de 2025. La magia, la música y la amistad vuelven con más fuerza a los cines de todo el mundo y aquí te damos todos los detalles que debes conocer sobre esta segunda parte de Wicked.

“Wicked: for good": El destino de Oz pende de una amistad rota

En el tráiler, Elphaba, ahora demonizada como la Bruja Malvada del Oeste, lidera la resistencia desde el exilio para liberar a los animales oprimidos del reino. Mientras tanto, Glinda disfruta de la fama y el glamour en la Ciudad Esmeralda, convertida en el símbolo oficial de la bondad bajo la tutela de Madame Morrible.

Pero no todo es de color de rosa, pues detrás de su sonrisa perfecta, Glinda carga con la culpa por su distanciamiento de Elphaba y busca desesperadamente una reconciliación, incluso intentando mediar entre su antigua amiga y el Mago. La llegada de Dorothy desde Kansas promete agitar aún más el destino de todos, mientras Boq, Fiyero y Nessarose enfrentan transformaciones que cambiarán Oz para siempre.

Aquí te dejamos el tráiler

Un fenómeno que hizo historia en 2024

Los fans están más que emocionados y no es para menos, pues la primera entrega de Wicked arrasó en taquilla y consiguió 10 nominaciones al Oscar, llevándose los premios a Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Diseño de Producción. El director Jon M. Chu filmó ambas partes de forma simultánea para asegurar una continuidad impecable, y este tráiler confirma que For Good llevará la historia a nuevas alturas emocionales y visuales que cautivarán al público.

Un final épico para una saga mágica

El tráiler promete un desenlace en el que la amistad entre Glinda y Elphaba será el eje central para salvar Oz. Prepárate para volver a disfrutar de espectaculares escenarios, vestuario deslumbrante y números musicales que aumentan exponencialmente las expectativas entre los fans, “Wicked 2: For Good” apunta a convertirse en uno de los eventos cinematográficos más importantes del año.

