El Teléfono Negro 2: ¿Se convertirá en la película mejor calificada del 2025?

La primera entrega de la película ‘El Teléfono Negro’, la cual se estrenó en 2022, provocó que, entre los fans del cine de terror, creciera la esperanza de volver a encontrar con cintas que nos hagan saltar de la butaca y tirar nuestras palomitas, incluso, cuenta con una aprobación del 81 por ciento de los críticos, según Rotten Tomates, sitio especializado en el Séptimo Arte.

Ante ello, ¿qué se puede esperar de la segunda cinta? ¿superará a su predecesora en la aprobación de los críticos? Todavía es incierto, pues su estreno está pactado para el próximo 17 de octubre en cines nacionales. Además, la nueva película contará con talento mexicano, pues el actor Demián Bichir se sumó al proyecto.

¿De qué tratará la película ‘El Teléfono Negro 2’?

De acuerdo con la sinopsis, Ethan Hawke, cuatro veces nominado al Oscar, regresa al papel más siniestro de su carrera, pues The Grabber busca vengarse de Finn, quien es interpretado por Mason Thames, desde el más allá amenazando a su hermana menor. Mientras el ahora joven de 17 años lucha con la vida después de su cautiverio, la testaruda Gwen, de 15 años, comienza a recibir llamadas en sus sueños desde el Teléfono Negro y a tener visiones inquietantes de tres niños siendo acosados en un campamento conocido como Alpine Lake.

Esto dijo el director de ‘El Teléfono Negro’ sobre la participación de Demián Bichir

El director de la película, Scott Derrickson, reconoció que el mexicano ‘se tomó en serio su personaje’, incluso, calificó su participación como ‘fantástica’. Cabe mencionar que, en 2012, Bichir fue nominado al Oscar en la categoría a Mejor Actor por su papel en la cinta ‘Una vida mejor’, sin embargo, en aquella ocasión, el francés Jean Dujardin se llevó la estatuilla por su interpretación en ‘El Artista’.

“Me interesaba retratar al tipo de hombres mexicanos adultos que formaron parte de mi vida de niño. Crecí en un barrio mitad mexicano, mitad blanco”, contó en entrevista Derrickson sobre el papel de Bichir en ‘El Teléfono Negro 2’.

