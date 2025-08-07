El programa de terror en TV Azteca que te hará dormir con las luces prendidas y seguro te encantará

En la cultura mexicana, existen diversas leyendas que han inspirado a historias de horror que erizan la piel. Y para los fanáticos de estos temas, existe un programa de terror hecho por TV Azteca que plasma las narraciones de una forma espeluznante: “Lo que la gente cuenta”, que durante 20 años, ha sido uno de los preferidos entre el público.

¿De qué trata “Lo que la gente cuenta”?

Cada episodio de “Lo que la gente cuenta” aborda tópicos paranormales, como fantasmas, apariciones demoniacas, pactos con el diablo, rituales de brujería y otros eventos inexplicables. Este programa de TV Azteca siempre se distinguió por incluir leyendas populares y cuentos de terror que han pasado de generación en generación, tal como ocurre con “La llorona” y “La planchada”.

Crédito: Freepik Si eres fan del terror, seguro este programa de TV Azteca te atrapará

Y para aumentar el miedo, las escenas se sitúan en diversos puntos de la CDMX, lo que hace que el miedo a ser el siguiente en tener un encuentro con entes de otro mundo se incremente. Incluso, existen un par de episodios que estarían basados en hechos reales, entre los que estuvieron títulos como “El juego de la ouija”, que estaría inspirado en un caso de Monterrey; y “El Nahual”, un ser mítico que aparentemente se aparecería en zonas como Veracruz y Chiapas.

Dónde ver los capítulos de “Lo que la gente cuenta”

El primer episodio de “Lo que la gente cuenta” se transmitió en 2005, y rápidamente se convirtió en un programa de terror exitoso en el catálogo de TV Azteca. Los capítulos están disponibles en el canal de YouTube y la app en vivo de la televisora, así como en plataformas digitales como Pluto TV.

La Matlazihua | Lo Que La Gente Cuenta [VIDEO] Se dice que en este lugar, existe una figura tan antigua como los habitantes originales de este país, su nombre es la Matlazihua, y esta es la historia de lo que pudiera pasarle a todo aquel que se atreviera a atravesarse en su camino, o por lo menos eso es, Lo Que La Gente Cuenta.

Y si te quedas con ganas de más horror, también puedes ver “Más allá del miedo”, un formato televisivo igualmente dedicado al miedo, estrenado en 2020 y que cuenta historias paranormales desde una perspectiva única. Asimismo, para conocer sobre hechos reales que tuvieron lugar en el llamado “mundo terrenal”, también está “Extranormal”, donde los expertos tenían encuentros con seres extraños y se aventuraban a indagar en el lado más oscuro de la brujería.