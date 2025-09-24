Si te gustó My Hero Academy, estas son las otras 6 series que NO te puedes perder

“My Hero Academy” dejó una huella profunda en el público, motivando que muchos busquen series con temáticas y emociones similares para revivir la misma intensidad narrativa y conexión con los personajes. Sin embargo, las plataformas de streaming ofrecen un sinfín de producciones con formatos e historias parecidas que pueden conquistar a cualquiera. Por eso usamos la inteligencia artificial (IA) para identificar cuáles son las 6 más similares. Te sorprenderá lo que respondió.

1. One Punch Man

Saitama es un héroe extraordinariamente poderoso capaz de derrotar a cualquier enemigo con un solo golpe, lo que lo convierte en prácticamente invencible. Sin embargo, su fuerza absoluta trae consigo un inesperado vacío: la rutina y el aburrimiento de no encontrar desafíos reales.

La serie combina acción con un humor, mientras el protagonista se enfrenta a villanos extravagantes y situaciones absurdas.

2. Black Clover

Asta y Yuno, dos huérfanos con grandes sueños, aspiran a convertirse en el Rey Mago en un mundo donde la magia lo es todo. Mientras entrenan y se preparan para alcanzar su meta, se enfrentan a desafíos peligrosos, enemigos poderosos y rivalidades que ponen a prueba su determinación.

La serie combina acción intensa, momentos de humor, mostrando cómo la amistad y la perseverancia son esenciales.

3. Hunter x Hunter

Gon Freecss emprende un viaje para convertirse en un cazador y descubrir el paradero de su padre, un legendario cazador. En el camino, se enfrenta a pruebas exigentes, combates estratégicos y desafíos que ponen a prueba su ingenio.

La serie combina acción intensa, momentos emotivos y un mundo repleto de criaturas, sociedades complejas y misterios.

4. Blue Exorcist

Rin Okumura descubre que es el hijo de Satanás, lo que lo sumerge en un conflicto interno entre su naturaleza demoníaca y su deseo de proteger a la humanidad. Decidido a controlar sus poderes y luchar por el bien, se entrena como exorcista, enfrentando enemigos peligrosos, conspiraciones y pruebas que desafían su fuerza.

5. The Seven Deadly Sins

Un grupo de caballeros legendarios emprende una peligrosa misión para limpiar su honor y recuperar la confianza perdida de quienes los rodean. A lo largo de su viaje, se enfrentan a enemigos formidables, criaturas mágicas y conspiraciones que ponen a prueba tanto su fuerza como su inteligencia.

La historia combina humor ingenioso, acción trepidante y magia fascinante.

6. My Hero Academia: Vigilantes (spin-off)

La serie nos sumerge en el mundo de héroes no oficiales y vigilantes que actúan al margen de la ley, enfrentando situaciones que los héroes convencionales no podrían. Expande el universo original al mostrar historias más oscuras, donde el heroísmo se mezcla con dilemas éticos, decisiones difíciles y consecuencias inesperadas.

¿Cuándo se estrena la última temporada de My Hero Academy?

La octava y última temporada de My Hero Academy se estrenará el 4 de octubre de 2025 en Japón y estará disponible en Crunchyroll para América Latina. Adaptará los arcos finales del manga, incluyendo la Guerra Final y el Epílogo.

Los fanáticos podrán disfrutar del enfrentamiento de Deku contra Shigaraki, así como de All Might contra All For One. Tal como indica Games Radar, también habrá momentos clave con Bakugo, Todoroki y Uraraka, en una temporada de aproximadamente 13 episodios.