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Muere Susan Saint James, actriz de “Kate & Allie”, ganadora de Premios Emmy a los 80 años; esto se sabe

La industria de la televisión se encuentra de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de una de las actrices más queridas.

Susan Saint James ¿De qué murió la famosa actriz de Kate & Allie, ganadora de Premios Emmy.jpg
Actriz Susan Saint James|Crédito: Images

Escrito por: Yulissa Jacinto

La industria del entretenimiento y la televisión se ha vestido de luto luego de que se diera a conocer que la actriz estadounidense Susan Saint James ha fallecido a los 80 años de edad. La destacada celebridad fue reconocida por haber protagonizado la serie "McMillan & Wife" junto a Rock Hudson en la década de los años setenta así como la icónica serie "Kate & Allie" de los años 80. De acuerdo con el mensaje que la familia de la actriz compartió a la revista People, Susan Saint James siempre fue una persona generosa, dispuesta a ayudar, llena de energía y valoraba cosas más importantes que solo el dinero.

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