The Gentlemen confirma temporada 3 y reúne a Orlando Bloom y Elijah Wood más de 20 años después de El Señor de los Anillos

En estos momentos se tiene en el más alto pedestal a esta serie en cuanto a las producciones de NETFLIX. Por ello, la confirmación de su tercera temporada y el reparto que están concretando promete la entrega de un excelente resultado. Esto es lo que se sabe alrededor del mundo de The Gentlemen. ¿De qué va la historia, cuándo se estrena la siguiente temporada, qué actores están confirmados...?

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¿Orlando Bloom y Elijah Wood estarán en The Gentlemen temporada 3?

Pese a que la segunda temporada de The Gentlemen no inició con el impacto deseado, poco a poco la gente le aceptó y se posicionó como parte del contenido más reproducido de la plataforma. Ahora, pese a ciertas dudas de un sector, se confirmó su tercera temporada y se indica que Orlando Bloom y Elijah Wood formarán parte de este universo.

Ante eso, muchas personas los asociaron de inmediato al formar parte de una de las franquicias más importantes en el mundo del cine (El Señor de los Anillos). Y ahora, estos fichajes actorales ponen las expectativas muy altas a una historia que dejó contenta a la gente tras su primera temporada en 2024.

Aclarando que aún no hay nada concreto en los personajes que interpretarán estos dos actores, se confirmaron como parte del reparto de una producción que ya está en marcha. Con esto, (spoiler acercándose), la gente está ávida de conocer lo que pasará después de una cadena descendente por sus acciones en las que se ve envuelto Eddie Horniman al trasladar el negocio del cannabis a otros sectores de Europa… como Italia.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de The Gentlemen?

Eso es imposible de saber, pero entendiendo que es de sus productos más llamativos (sino es que el más importantes), NETFLIX invertirá todo lo que esté a su alcance para que The Gentleman temporada 3 salga pronto. Y es que hoy se ha confirmado que los productos con esperas largas, provoca diversos resultados desfavorables, sobre todo si se habla de series. Por eso, una fecha estimada podría ser el 2028, tomando en cuenta lo que tardó en estrenarse la segunda temporada tras el final de la primera.