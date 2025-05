“The Last of Us 2”: El avance del último capítulo promete un final devastador

La segunda temporada de “The Last of Us 2” llega a su fin y, como era de esperarse, HBO ya ha liberado un avance que eleva las expectativas al máximo. Con una narrativa cada vez más cruda y emocional, el capítulo 7 promete cerrar el arco de Ellie con fuerza y sembrar las bases para el futuro de Abby.

¿Qué reveló el avance del último capítulo de “The Last of Us 2”?

El tráiler que se compartió al finalizar el episodio 6 de la segunda temporada, muestra a Ellie y Jesse adentrándose en territorio enemigo, enfrentando de frente al temido ejército del Centro de Liberación de Washington, también conocido como los Lobos. Allí es donde aparece por primera vez Issac, el enigmático líder de la facción, lo que, sin duda, augura nuevas tensiones internas y externas.

Ellie, visiblemente sola, protagoniza varias escenas clave del avance, lo que sugiere un episodio con un enfoque muy íntimo y sombrío. Algo que emocionó mucho a los fans que siguen la historia desde el videojuego es que en el tráiler sale un niño y muchos fans creen que se trata de Lev, un personaje crucial en la historia original; sin embargo, no está confirmado.

¿Qué podemos esperar del final de “The Last of Us 2”?

El conflicto entre los Serafitas y los Lobos parece llegar a su clímax, lo que asegura secuencias impactantes y llenas de adrenalina para el último capítulo, También se especula que el episodio podría cerrar el arco de Ellie, mientras introduce de forma sutil a Abby, cuya historia aún permanece en las sombras dentro de la serie.

Aunque Abby no aparece en el avance, todo indica que su narrativa se establecerá al final del capítulo, preparando terreno para la tercera temporada, la cual ya había sido confirmada por la famosa plataforma hace tiempo.

¿Cuándo se estrena el final de “The Last of Us 2”?

El episodio final de la temporada 2 de “The Last of Us” se estrenará el 25 de mayo de 2025 a las 7:00 p.m. en la famosa plataforma de straming.

También te puede interesar: ¡Kristen Stewart debuta como directora en Cannes!