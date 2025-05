The Last of Us temporada 2: ¿De qué va a tratar el penúltimo episodio?

Ya se estrenó el quinto episodio de “The Last of Us” y no solo nos quedamos emocionados con lo que vivimos en el más reciente capítulo, sino que también nos pone nerviosos, pues, nos recuerda que estamos a dos semanas del inevitable final.

A partir de aquí te hacemos una ALERTA DE SPOILERS, pues, repasaremos un poco de lo que vimos en el capítulo 5 de la serie y lo que podríamos esperar del sexto episodio. Así que, si no lo has visto, estás advertido.

¿Qué pasó en el episodio 5 de “The Last of Us”?

En este capítulo la búsqueda de Ellie y Dina continúa. Nuestras protagonistas estarán más cerca que nunca de los WLF. Su aventura les permitirá acercarse más la una a la otra y conocer más a fondo la historia de vida de cada una de ellas. La violencia, los problemas y los enemigos están más fuertes que nunca.

Durante la misión, Dina resulta herida durante el enfrentamiento con una secta religiosa extremista. Es así como Ellie decide infiltrarse sola en el hospital para encontrar a Nora, una de las responsables de la muerte de Joel. La confrontación termina en una de las escenas más brutales de la serie, donde vemos cómo Ellie, impulsada por su deseo de venganza, tortura y golpea a Nora para obtener información sobre Abby.

El episodio concluye con un flashback de Ellie y Joel en un momento más feliz, contrastando con la creciente oscuridad del presente.

¿Qué podemos esperar del sexto capítulo de “The Last of Us”?

El sexto episodio, que se estrena el próximo domingo 18 de mayo, se centra en una excursión que hicieron Joel y Ellie para celebrar su cumpleaños, adaptando una de las escenas más emotivas del videojuego.

Explotaremos el impacto y relevancia de la decisión de Joel en el hospital al final de la primera temporada, profundizando en la compleja relación entre ambos personajes.

¿Qué opinas del quinto episodio de “The Last of Us”?

