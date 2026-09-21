Top 3 k-dramas perfectos para ver en temporada de Día de Muertos, para recordar a nuestros seres queridos y valorar la vida

El Día de Muertos es una fecha que invita a recordar con cariño a quienes ya no están y a reflexionar sobre el valor de la vida. Los k-dramas también han abordado estos temas a través de historias cargadas de emociones, vínculos y despedidas.

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Si buscas una serie para acompañar esta temporada, existen algunas producciones coreanas que combinan romance, fantasía y momentos conmovedores. Estas tres opciones pueden ser una buena elección para disfrutar de historias que hablan sobre la vida, la muerte y el significado de los recuerdos.

¿Qué son los k-dramas?

Los k-dramas son series de televisión producidas principalmente en Corea del Sur. Suelen combinar géneros como romance, drama, comedia, misterio y fantasía, con historias desarrolladas a lo largo de una cantidad limitada de episodios. En los últimos años, ganaron popularidad internacional gracias a plataformas de streaming y sus producciones.

¿Cuáles son los mejores k-dramas para ver en Día de Muertos?

Si buscas K-dramas para acompañar la temporada de Día de Muertos, existen tres producciones que abordan la muerte, los recuerdos y los vínculos entre quienes están vivos y quienes ya partieron desde diferentes perspectivas.

Hotel del Luna

Esta serie combina fantasía, romance y misterio alrededor de un hotel muy particular, destinado a recibir a las almas antes de continuar con su siguiente destino. Su historia explora asuntos como las despedidas, los asuntos pendientes y la importancia de aceptar el pasado. A través de sus personajes, también plantea una reflexión sobre los vínculos y la posibilidad de encontrar paz antes de decir adiós.

Hi Bye, Mama!

El drama sigue a una mujer que fallece y recibe la oportunidad de regresar temporalmente junto a su familia. Su regreso la enfrenta a emociones, recuerdos y situaciones que había dejado atrás. La producción aborda el duelo desde una perspectiva íntima y pone el foco en el amor familiar, las despedidas y el deseo de aprovechar el tiempo con las personas importantes.

Mystic Pop-Up Bar

La historia se desarrolla alrededor de un bar nocturno que atiende a clientes con problemas emocionales y situaciones pendientes. Su particular dinámica permite explorar diferentes historias relacionadas con los recuerdos, las relaciones y las experiencias que marcan a cada persona. Con elementos de fantasía, humor y drama, ofrece una mirada sobre la importancia de comprender y valorar los vínculos.