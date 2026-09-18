Nueva colección de ropa y calzado de Kpop Demon Hunters, ideal para regalar a niños que son fans de las Guerras Kpop

¡Atención fans de Kpop Demon Hunters! Vans ha lanzado una NUEVA colección de calzado y ropa inspirada en los emblemáticos personajes de las Guerreras Kpop. El lanzamiento incluye cuatro nuevos modelos de tenis, una sudadera espectacular y una playera, ideales para regalar a los pequeños fans de la película. Aquí te compartimos TODOS los detalles para que no te quedes sin tu mercancía: precios, cuándo salen a la venta y dónde comprar.

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Así es la NUEVA colección de calzado y ropa de Kpop Demon Hunters

Esta nueva colección incluye cuatro diseños de tenis nuevos, cada uno de ellos inspirado en una HUNTER/X diferente y el emblemático Tigre Derpy. El primer modelo corresponde a Rumi y se trata de un diseño old-skool, mientras que el par inspirado en Zoey es un classic slip-on y el de Mira un sk8-hi. No obstante, el que más llama la atención es el del querido animal espiritual, que cuenta con un diseño slip-on de peluche, en alusión a su tierno pelaje. El lanzamiento también incluye una hoodie con estampado de las Guerreras Kpop en versión anime y una playera en tono lila.

Nuevos tenis de las Guerreras Kpop | Crédito: Vans

¿Cuánto costarán los nuevos tenis y sudadera de las Guerreras Kpop? Precios

Los precios oscilan entre los $1,200 pesos mexicanos para los diseños sencillos, como los slip-on, y los $1,300 para los sk8-hi y los old-skool. Se espera que el costo de la sudadera y la playera también ronde en los $1,000 pesos.

¿Cuándo saldrá a la venta la colección y dónde comprarla?

La nueva colección de calzado y ropa de Kpop Demon Hunters estará disponible en tiendas físicas a partir de este 18 de septiembre, mientras que el lanzamiento en línea será hasta el lunes, 21. Si bien los productos están diseñados para los pequeños fans de las Guerreras Kpop, la marca ha hecho énfasis en que también contará con tallas grandes para todos los seguidores adultos que llevan a un niño dentro… ¡Así que ve alistando la cartera y prepárate para adquirir cualquiera de estos nuevos artículos!