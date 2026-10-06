Top 7 de K-dramas de terror y fantasmas para disfrutar en Halloween y tener la spooky season perfecta

Para una spooky season llena de suspenso, los K-dramas de terror son una opción ideal para quienes disfrutan de los fantasmas, los misterios y las historias sobrenaturales. Estas producciones combinan el miedo con elementos de romance, drama y misterio.

Un día para vivir | Abuso

Halloween es el momento perfecto para descubrir nuevas series y disfrutar de maratones con una atmósfera tenebrosa. Desde espíritus y maldiciones hasta casas embrujadas y encuentros paranormales, existen diferentes opciones para elegir según el tipo de terror que prefieras.

¿Qué particularidades presentan los K-dramas?

Los K-dramas se caracterizan por sus historias emocionales, personajes complejos y una combinación de géneros que puede incluir romance, drama, comedia, suspenso y fantasía. También destacan por su cuidado visual, bandas sonoras y desarrollo de las relaciones entre los personajes. En las producciones de terror, suelen incorporar elementos sobrenaturales, leyendas, fantasmas y misterios, creando atmósferas inquietantes sin dejar de lado otros aspectos de la narrativa.

¿Qué K-dramas de terror ver en Halloween?

A continuación, desplegaremos siete opciones escalofriantes para Halloween:

Revenant

Una joven comienza a experimentar fenómenos extraños después de recibir un objeto que perteneció a su padre fallecido. La investigación sobre estos sucesos la lleva a descubrir una serie de misterios relacionados con espíritus y muertes.

The Guest

Un sacerdote, un detective y una mujer con habilidades especiales se unen para enfrentar casos relacionados con posesiones y fenómenos sobrenaturales. La serie combina investigación, exorcismo y un atmósfera oscura.

Sell Your Haunted House

Una agente inmobiliaria con la capacidad de ver fantasmas trabaja junto a un estafador para expulsar espíritus de propiedades. Cada caso revela historias relacionadas con las personas que murieron en esos lugares.

The Cursed

Una periodista investiga una poderosa empresa tecnológica y descubre una serie de acontecimientos relacionados con maldiciones y prácticas sobrenaturales. La historia mezcla misterio, terror y elementos de thriller.

Priest

Un grupo de personas se enfrentan a casos de poseción demoníaca mientras intenta proteger a quienes están afectados por fuerzas sobrenaturales. Los exorcismos y los secretos del pasado son parte central de la trama.

Strangers from Hell

Un joven se muda a una residencia económica en Seúl y comienza a sentirse incómodo por el extraño comportamiento de sus vecinos. Lo que parece un lugar común se transforma poco a poco en una experiencia inquietante y perturbadora.

Goedam

Esta antología reúne historias breves inspiradas en leyendas urbanas y relatos sobrenaturales de Corea del Sur. Cada episodio presenta una situación diferente de fantasmas, maldiciones y fenómenos inexplicables.