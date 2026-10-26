Muere Walter Koenig, actor de “Star Trek”, a los 90 años de edad; esto se sabe

El medio de la televisión así como el séptimo arte se han vestido de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento del actor estadounidense Walter Koenig, famoso por darle vida al personaje Chekov en la serie original de "Star Trek" así como en 7 películas de la saga. De acuerdo con la información compartida por el medio internacional Variety, el actor murió el domingo 25 de octubre en Los Ángeles, Estados Unidos, a la edad de 90 años. Sus representantes lanzaron un comunicado en donde hablaron del talento, calidez así como las actuaciones inolvidables del actor.

¿De qué murió Walter Koenig?

De acuerdo con la información que compartieron sus representantes, Walter Koenig murió por causas naturales debido a su avanzada edad. Además de esto, también detallaron que el actor murió en su casa de North Hollywood, rodeado de su hija y su sobrina. Luego de la noticia, los mensajes de condolencias se han hecho presentes, esto luego de que Walter dejara una gran huella al interpretar al famoso navegante ruso y oficial de armamento de la USS Enterprise.

¿Quién era Walter Koenig?

Walter Koenig fue uno de loa actores más destacados del cine y la televisión. Fue conocido principalmente por su icónico papel de Pavel Chekov en «Star Trek: La Serie Original». Este personaje se carcterizó por ser alegre, ingenioso, y ser oficial navegante en la USS Enterprise bajo el mando del Capitán James T. Kirk. Además de etso, el actor participó en 7 películas originales de Star Trek, una saga que alcanzó uno de los éxitos más grandes. Uno de sus últimos proyectos fue su participación en el cortometraje «Mr. Fleischmann», mismo por el que recibió el Premio Platino al Mejor Actor en los Independent Shorts Awards de 2026.

Por otro lado, el actor también debutó en proyectos como "Los Intocables”, “Hospital General”, “La hora de Alfred Hitchcock”, “Ben Casey”, “Gidget” y “I Spy”, “El Virginiano”, “Ironside” ,“Columbo”, "Antonio y Cleopatra", "Moontrap", "Sworn to Justice", "Mad Cowgirl". Siempre destacó por mostrar gran versatilidad ya que sus actuaciones incluyeron proyectos desde ciencia ficción hasta terror.

