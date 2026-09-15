La serie original de Apple TV que rompió el récord al ser el título de comedia/terror en llevarse más Emmys en una temporada

¡WIDOW’S BAY hace historia en los Emmy! La noche del lunes, 14 de septiembre, el Peacock Theatre de Los Ángeles, California, se vistió de gala para celebrar la 78a edición de la ceremonia que reconoce a los mejores lanzamientos en la industria de la televisión. Entre las producciones que arrasaron en los premios destaca WIDOW’S BAY, creada por Katie Dippold y protagonizada por Matthew Rhys, que hizo historia al convertirse en la serie de comedia/terror más premiada de todos los tiempos en una sola edición. ¿Lo más loco? Solo cuenta con una temporada y aquí te contamos de qué trata.

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¿De qué trata WIDOW’S BAY? La serie que arrasó en los Emmys 2026

WIDOW’S BAY - también conocida en español como “La maldición de Widows’ Bay” - es una comedia de humor negro con toques de horror sobrenatural. La serie sigue la historia de Thomas P. Larkin (Matthew Rhys), el alcalde de un pequeño pueblo en Nueva Inglaterra que intenta revitalizar la economía local a través del turismo marítimo. Sin embargo, estos esfuerzos se topan con pared por una superstición ancestral: la isla fue maldecida por antiguas brujas y marineros caídos.

¿Cuántos Emmy se llevó WIDOW’S BAY? Lista de premios

Con tan sólo una temporada, WIDOW’S BAY se convirtió en la serie de comedia y terror más premiada en una edición de los Emmy al recibir un total de 14 galardones, incluido la categoría principal: Mejor Serie de Comedia, así como Mejor Actor de Comedia para Matthew Rhys y Mejor Actor y Actriz de Reparto para Stephen Root y Kate O’Flynn, respectivamente. Aquí el listado completo de premios:



Mejor Serie de Comedia

Mejor Actor (Matthew Rhys)

Mejor Actor de Reparto (Stephen Root)

Mejor Actriz de Reparto (Kate O'Flynn)

Mejor Actriz Invitada (Betty Gilpin)

Mejor Guion

Mejor Dirección

Mejor Elenco

Mejor Fotografía

Mejor Composición Musical

Mejor Supervisión Musical

Mejor Diseño de Producción

Mejor Edición de Sonido

Mejor Mezcla de Sonido

¿Cómo y dónde ver WIDOW’S BAY en México?

WIDOW’S BAY se encuentra disponible en México a través de la plataforma de streaming Apple TV. Sólo necesitas una suscripción a la misma para poder disfrutar de ella. De momento, la serie cuenta con una temporada, compuesta por diez episodios.