¡Adiós, Edna Krabappel! Ella sustituirá a la maestra de Bart en los Simpson.

Los Simpson es una serie animada que comenzó a transmitirse en el año 1989 y que ya cuenta con 33 temporadas en su haber gracias al cariño y aceptación de los televidentes; sin embargo, a lo largo de su historia hemos visto ir y venir a un sinfín de personajes de la emblemática Springfield, ahora tocará el turno de un entrañable personaje al que Bart le hizo la vida de cuadritos.

Además de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie, Los Simpson cuentan con otros icónicos personajes como Flanders, el Sr. Burns, Apu, Krusty, Moe, Barney, Skinner y la maestra Edna Krabappel, personaje que será sustituido de forma definitiva en el próximo episodio de la familia amarilla, el cual se transmitirá este domingo 24 de abril.

La maestra de cuarto año de Bart Simpson, la maestra Edna Krabappel, se despedirá definitivamente de la serie, sobre todo después del fallecimiento de Marcia Wallace, quien interpretó a la profesora hasta la temporada 25. Tras su deceso diversas maestras y profesores se hicieron cargo del cuarto año en la primera de Springfield.

Pero esta rotación al fin llegará a su fin el próximo domingo cuando aparezca la señorita Rayshelle Peyton. Cabe recordar que la maestra Edna Krabappel ya había sido retirada oficialmente de la serie tras lo sucedido; sin embargo, volverá para un episodio del adiós que el productor ejecutivo de la serie Al Jean describió como una “despedida adecuada”.

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Será a partir del episodio “Mi pulpo y un profesor” que la señorita Peyton será la nueva profesora de Bart Simpson. El nuevo personaje contará con la voz de la actriz Kerry Washington, quien ha participado en otros proyectos como “Scandal” y “Little Fires Everywhere”.

“Es una gran profesora”, dijo Washington a Entertainment Weekly. “Pero como todos los mejores profesores, sabe que sus alumnos tienen tanto que enseñarle a ella como ella a ellos. Y enseñar a Bart es un trabajo lleno de oportunidades de crecimiento”, añadió.