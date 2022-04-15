Los Simpson: ¿Por qué hicieron historia en su último capítulo?

Los Simpson siguen haciendo historia, no solo por sus aparentes predicciones, sino también porque abordan diferentes temas de la vida cotidiana de una forma bastane divertida. El domingo pasado la familia más famosa de Springfield sorprendió a propios y a extraños al presentar a su primer personaje sordomudo, interpretado por el actor John Autry II.

Los Simpson es una serie animada que comenzó a transmitirse en el año 1989 y que ya cuenta con 33 temporadas gracias al cariño y aceptación de los televidentes, lo que le ha valido acumular diversos reconocimientos y más de 30 premios Emmy.

Los Simpson CHANGE

La familia conformada por Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie no pasa de moda y sigue siendo muy popular entre chicos y grandes, ya que se mantiene a la vanguardia y aborda temas de interés general.

¿Cuál fue el personaje que llegó a Los Simpson?

Por ello, en su más reciente capítulo introdujeron a su primer personaje sordomudo, el episodio fue escrito por Loni Steele Sosthand, quien se sumó a la serie de Matt Groening en 2020. La guionista reveló a Variety que la premisa de este episodio está basada en su familia, principalmente en su hermano sordomudo.

“Soy de raza mixta, mi padre es negro y el jazz era muy importante en nuestro hogar”, declaró la guionista. “Crecimos en los suburbios, y era la manera en que mi papá nos acercó a ese aspecto de nuestra cultura. Pero cuando pienso en música, también pienso en mi hermano, que nació sordo”, añadió.

El capítulo que fue transmitido el pasado fin de semana en Estados Unidos, llevó por nombre “El sonido de las encías sangrantes”, y narra la experiencia que vivió Lisa al descubrir que su ídolo, el finado saxofonista Encías Sangrantes Murphy tiene un hijo sordo que necesita un implante coclear.

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Para desarrollar los diálogos de este episodio de Los Simpson, se contó con el apoyo de especialistas en el lenguaje de señas, lo cual implicó un gran reto, ya que los personajes de esta célebre serie únicamente cuentan con cuatro dedos y no cinco.

“Fue un poco complicado, especialmente porque lo único que estamos traduciendo es Shakespeare, pero creo que lo logramos”, dijo Sosthand.

Sobre el papel de Autry II, la guionista celebró que la cadena haya permitido la inclusión de un artista sordo en el elenco.