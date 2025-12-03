inklusion logo Sitio accesible
Revelan los artistas, canciones y álbumes que triunfaron en Spotify 2025

El álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” de Bad Bunny fue el mejor en 2025 de Spotify

Bad Bunny
Crédito: X Benito Antonio / @sanbenito | Mezcalent
Adrialis Barrios
Latinos en Estados Unidos
El informe anual de Spotify Wrapped 2025 reveló los artistas, canciones y álbumes más escuchados del año. Aunque Taylor Swift se consolidó como la artista más reproducida en Estados Unidos, el título mundial fue para Bad Bunny, gracias a su exitoso álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, con el que actualmente realiza una gira internacional.

La película animada “KPop Demon Hunters” también dominó el ranking, posicionándose como el segundo álbum más escuchado a nivel global.

Los mejores artistas globales de Spotify

  1. Bad Bunny
  2. Taylor Swift
  3. The Weeknd
  4. Drake
  5. Billie Eilish
  6. Kendrick Lamar
  7. Bruno Mars
  8. Ariana Grande
  9. Arijit Singh
  10. Fuerza Regida

Los mejores artistas de Estados Unidos de Spotify

  1. Taylor Swift
  2. Drake
  3. Morgan Wallen
  4. Kendrick Lamar
  5. Bad Bunny
  6. The Weeknd
  7. SZA
  8. Zach Bryan
  9. Tyler, The Creator
  10. Kanye West

Las mejores canciones globales de Spotify

  1. “Die With A Smile” – Lady Gaga y Bruno Mars
  2. “BIRDS OF A FEATHER” – Billie Eilish
  3. “APT” – ROSÉ y Bruno Mars
  4. “Ordinary” – Alex Warren
  5. “DtMF” – Bad Bunny
  6. “back to friends” – sombr
  7. “Golden” – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters
  8. “luther (with sza)” – Kendrick Lamar
  9. “That’s So True” – Gracie Abrams
  10. “WILDFLOWER” – Billie Eilish

Las mejores canciones en Estados Unidos de Spotify

  1. “luther (with sza)” – Kendrick Lamar & SZA
  2. “Die With A Smile” – Lady Gaga y Bruno Mars
  3. “Ordinary” – Alex Warren
  4. “BIRDS OF A FEATHER” – Billie Eilish
  5. “tv off (feat. lefty gunplay)” – Kendrick Lamar y Lefty Gunplay
  6. “Golden” – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters
  7. “back to friends” – sombr
  8. “Pink Pony Club” – Chappell Roan
  9. “Timeless (feat. Playboi Carti)” – The Weeknd & Playboi Carti
  10. “No One Noticed” – The Marías

Los mejores álbumes globales

  1. “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” – Bad Bunny
  2. “KPop Demon Hunters” – KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X, Saja Boys
  3. “HIT ME HARD AND SOFT” – Billie Eilish
  4. “SOS Deluxe: LANA” – SZA
  5. “Short n’ Sweet” – Sabrina Carpenter
  6. “MAYHEM” – Lady Gaga
  7. “You’ll Be Alright, Kid” – Alex Warren
  8. “I’m The Problem” – Morgan Wallen
  9. “GNX” – Kendrick Lamar
  10. “Un Verano Sin Ti” – Bad Bunny

Los mejores álbumes en Estados Unidos de Spotify de 2025

  1. “I’m The Problem” – Morgan Wallen
  2. “SOS Deluxe: LANA” – SZA
  3. “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” – Bad Bunny
  4. “KPop Demon Hunters” – KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X, Saja Boys
  5. “GNX” – Kendrick Lamar
  6. “Short n’ Sweet” – Sabrina Carpenter
  7. “So Close To What” – Tate McRae
  8. “The Life of a Showgirl” – Taylor Swift
  9. “One Thing At A Time” – Morgan Wallen
  10. “HIT ME HARD AND SOFT” – Billie Eilish
